В ОП рассказали о самом популярном фейке о выборах
В ОП назвали ролик об обязательной вакцинации самом популярным фейком о выборах
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКурсант Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского на избирательном участке №919 во Владивосток
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Самый популярный фейк о выборах - ролик об обязательной вакцинации участников избирательного процесса, от сотрудников УИКов до избирателей, рассказал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Самый популярный фейк, связанный с выборами - это был смонтированный видеоролик от руководителя Роскомнадзора о том, что все участники избирательного процесса будут вакцинированы в обязательном порядке. Членов УИКов, потом пошла информация о том, что и наблюдателей будут вакцинировать, в некоторых регионах говорили, что кандидатов будут вакцинировать, ну и в некоторых частях сельской местности говорили, что и избирателей будут вакцинировать... Для чего это делается - понятно, чтобы отбить у людей охоту принять участие в голосовании", - сказал Малькевич на брифинге в ОП.
По его словам, было видно, что это монтаж: фразы вырваны из контекста.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.