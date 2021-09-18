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Наука
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"Все сходится": ученые уверены, что нашли древнейшее существо на Земле
"Все сходится": ученые уверены, что нашли древнейшее существо на Земле - РИА Новости, 18.09.2021
"Все сходится": ученые уверены, что нашли древнейшее существо на Земле
Окаменелости возрастом 890 миллионов лет, обнаруженные на северо-западе Канады, могут быть останками самого древнего многоклеточного животного на Земле. Это... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T08:00
2021-09-18T08:06
наука
канада
швеция
мгу имени м. в. ломоносова
биология
эволюция
гены
палеонтология
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Окаменелости возрастом 890 миллионов лет, обнаруженные на северо-западе Канады, могут быть останками самого древнего многоклеточного животного на Земле. Это почти на 350 миллионов лет раньше, чем считается сейчас. Значит, общепринятая история эволюции живых организмов требует корректировки. Однако не все специалисты считают находку убедительной.Неожиданная догадкаДва года назад, рассматривая в микроскоп кусочки древних окаменелостей с северо-запада Канады, палеонтолог из Лаврентийского университета Элизабет Тернер обратила внимание на систему тонких известковых "веточек", которыми был покрыт один из образцов. Они формировали весьма характерную червеобразную микроструктуру, напоминающую скелет одного из современных животных — рогатых губок. Эта догадка так и осталось бы незамеченной, если бы не два обстоятельства. Во-первых, речь шла о так называемых бесспикульных губках — их скелет состоит только из белков, которые в ископаемом состоянии, естественно, не сохраняются. Однако при захоронении в нем могут образоваться отложения солей кальция — это называется обызвествление, — и в конечном итоге от скелета остается система тонких известковых "прокладок". Именно их и увидела в микроскоп исследовательница. Сегодня известно всего несколько таких окаменелостей. Самая знаменитая — фанерозойская губка возрастом 485 миллионов лет. Во-вторых, примерная датировка канадского образца — 890 миллионов лет — отправляла запечатленное на нем животное далеко в прошлое: задолго до того, когда, как считается, появились первые многоклеточные животные, чьи потомки живут и сейчас. Эпоха, к которой, как предположила Тернер, принадлежала доисторическая губка — тоний, и большинство палеонтологов не допускают существование многоклеточных в это время. Но статью опубликовал один из самых авторитетных научных журналов в мире — Nature. Получалось, что достоверный возраст животного царства почти вдвое больше, чем мы думали. Разгорелись жаркие споры. Темные допалеонтологические временаЕсть две точки зрения на эволюцию многоклеточных. По одной на границе эдиакария — последнего периода докембрия — и кембрия — первого отрезка фанерозоя — внезапно возникло огромное количество животных, относящихся к разным эволюционным веткам. Это событие известно как "кембрийский взрыв". Однако по мнению других специалистов, никакого взрыва на самом деле не было. Постепенная и скрытая эволюция основных групп многоклеточных началась еще в докембрийскую эпоху. А в начале фанерозоя их численность просто выросла, и они обзавелись скелетами, благодаря чему дошли до наших дней в виде большого числа окаменелостей. То, что от их предшественников не осталось никаких материальных следов, не значит, что их не было.Тем более что метод молекулярных часов — биологи измеряют скорость эволюции по числу нуклеотидных замен в древних генах — показывает: главные ветви многоклеточных появились в далекие докембрийские времена. Но даже это не предусматривает, что их общий предок мог жить в период тония. В комментарии журналу Nature известный специалист по геобиологии из Калифорнийского университета Дэвид Голд отметил, что, если бы губки существовали 890 миллионов лет назад, им пришлось бы выживать в самых неблагоприятных условиях, какие только можно вообразить. Практически вся поверхность планеты — под толстым слоем льда, кислорода в атмосфере крайне мало. Это еще называют эпохой "Земли-снежка". Однако предполагаемые следы самой древней губки обнаружили в остатках строматолитов — микробных рифов, созданных цианобактериями, которые выделяют кислород. Кроме того, губки могли питаться органическими продуктами жизнедеятельности своих соседей, указывает автор работы. Учитывая, что остатки этих животных уже находили в строматолитах более позднего возраста, объяснение кажется правдоподобным. Некоторые специалисты склонны считать, что именно губки и были самыми первыми многоклеточными, от которых произошли все остальные. У них нет нервной системы и органов, они питаются за счет фильтрации воды. Предполагается, что древнейшие животные — вплоть до полухордовых — вели сидячий образ жизни, а передвигались у них только личинки. В какой-то момент они переставали развиваться, но зато начинали размножаться самостоятельно. Так и возникли подвижные виды.Статья с описанием доисторической губки возрастом 890 миллионов лет вполне вписывается в эту гипотезу. Ни следа от губокСреди палеонтологов есть и те, кто полагает, что в исследованных Тернер окаменелостях никаких следов губок нет и в помине. Профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Журавлев так прокомментировал РИА Новости эту работу: "В ископаемых структурах из строматолитов возрастом 890 миллионов лет нет совершенно ничего необычного. Такие сеточки (как описанные в статье в Nature. — Прим. ред.) образуются после распада оболочек бактерий, которые строят строматолит. Затем полости заполняются кристаллами новообразованного кальцита, как, например, в данном случае. Подобные сеточки можно увидеть во многих бактериальных строматолитах от раннего протерозоя до наших дней. Достоверные отличительные признаки губок в данном случае полностью отсутствуют. Более того, все древнейшие (раннекембрийские, жившие 535-510 миллионов лет назад) губки имеют очень правильный скелет, конический или полусферический, с правильным расположением скелетных элементов, будь то кремневые спикулы или известковые блоки. Губки неправильной формы появляются гораздо позже".По словам Журавлева, пересматривать глобально на основе публикации Тернер ничего не требуется.Похожей точки зрения придерживается крупнейший специалист по кембрийской фауне из Университета Уппсалы (Швеция) Грэм Бадд. В интервью The New York Times он сравнил обнаружение губки возрастом 890 миллионов лет с находкой компьютерного чипа в монастыре XIV века.
https://ria.ru/20190411/1552598914.html
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канада, швеция, мгу имени м. в. ломоносова, биология, эволюция, гены, палеонтология, земля
08:00 18.09.2021 (обновлено: 08:06 18.09.2021)
 

"Все сходится": ученые уверены, что нашли древнейшее существо на Земле

CC BY-SA 4.0 / Alicejmichel / Строматолиты
Строматолиты - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Alicejmichel /
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Окаменелости возрастом 890 миллионов лет, обнаруженные на северо-западе Канады, могут быть останками самого древнего многоклеточного животного на Земле. Это почти на 350 миллионов лет раньше, чем считается сейчас. Значит, общепринятая история эволюции живых организмов требует корректировки. Однако не все специалисты считают находку убедительной.

Неожиданная догадка

Два года назад, рассматривая в микроскоп кусочки древних окаменелостей с северо-запада Канады, палеонтолог из Лаврентийского университета Элизабет Тернер обратила внимание на систему тонких известковых "веточек", которыми был покрыт один из образцов. Они формировали весьма характерную червеобразную микроструктуру, напоминающую скелет одного из современных животных — рогатых губок.
Эта догадка так и осталось бы незамеченной, если бы не два обстоятельства. Во-первых, речь шла о так называемых бесспикульных губках — их скелет состоит только из белков, которые в ископаемом состоянии, естественно, не сохраняются. Однако при захоронении в нем могут образоваться отложения солей кальция — это называется обызвествление, — и в конечном итоге от скелета остается система тонких известковых "прокладок". Именно их и увидела в микроскоп исследовательница. Сегодня известно всего несколько таких окаменелостей. Самая знаменитая — фанерозойская губка возрастом 485 миллионов лет.
Во-вторых, примерная датировка канадского образца — 890 миллионов лет — отправляла запечатленное на нем животное далеко в прошлое: задолго до того, когда, как считается, появились первые многоклеточные животные, чьи потомки живут и сейчас.
© Фото : Elizabeth Turner, Laurentian UniversityМесто на северо-западе Канады, где были обнаружены древнейшие губки
Место на северо-западе Канады, где были обнаружены древнейшие губки - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Elizabeth Turner, Laurentian University
Место на северо-западе Канады, где были обнаружены древнейшие губки
Эпоха, к которой, как предположила Тернер, принадлежала доисторическая губка — тоний, и большинство палеонтологов не допускают существование многоклеточных в это время. Но статью опубликовал один из самых авторитетных научных журналов в мире — Nature. Получалось, что достоверный возраст животного царства почти вдвое больше, чем мы думали. Разгорелись жаркие споры.

Темные допалеонтологические времена

Есть две точки зрения на эволюцию многоклеточных. По одной на границе эдиакария — последнего периода докембрия — и кембрия — первого отрезка фанерозоя — внезапно возникло огромное количество животных, относящихся к разным эволюционным веткам. Это событие известно как "кембрийский взрыв".
Однако по мнению других специалистов, никакого взрыва на самом деле не было. Постепенная и скрытая эволюция основных групп многоклеточных началась еще в докембрийскую эпоху. А в начале фанерозоя их численность просто выросла, и они обзавелись скелетами, благодаря чему дошли до наших дней в виде большого числа окаменелостей. То, что от их предшественников не осталось никаких материальных следов, не значит, что их не было.
© International Commission on Stratigraphy's Chronostratigraphic Chart / CSIROГеохронологическая шкала. Красной рамкой выделен период тоний, к которому Элизабет Тернер относит древнейшую губку возрастом 890 миллионов лет. Однако большинство палеонтологов сегодня даже не допускают существования наших многоклеточных предков в это время.
Геохронологическая шкала
© International Commission on Stratigraphy's Chronostratigraphic Chart / CSIRO
Геохронологическая шкала. Красной рамкой выделен период тоний, к которому Элизабет Тернер относит древнейшую губку возрастом 890 миллионов лет. Однако большинство палеонтологов сегодня даже не допускают существования наших многоклеточных предков в это время.
Тем более что метод молекулярных часов — биологи измеряют скорость эволюции по числу нуклеотидных замен в древних генах — показывает: главные ветви многоклеточных появились в далекие докембрийские времена. Но даже это не предусматривает, что их общий предок мог жить в период тония.
В комментарии журналу Nature известный специалист по геобиологии из Калифорнийского университета Дэвид Голд отметил, что, если бы губки существовали 890 миллионов лет назад, им пришлось бы выживать в самых неблагоприятных условиях, какие только можно вообразить. Практически вся поверхность планеты — под толстым слоем льда, кислорода в атмосфере крайне мало. Это еще называют эпохой "Земли-снежка".
Однако предполагаемые следы самой древней губки обнаружили в остатках строматолитов — микробных рифов, созданных цианобактериями, которые выделяют кислород. Кроме того, губки могли питаться органическими продуктами жизнедеятельности своих соседей, указывает автор работы. Учитывая, что остатки этих животных уже находили в строматолитах более позднего возраста, объяснение кажется правдоподобным.
© Yin et al./PNAS, 2015Губка Eocyathispongiа возрастом 600 миллионов лет, найденная в строматолитах. Эту находку можно рассматривать как косвенный аргумент в пользу гипотезы Элизабет Тернер. A — общий вид доисторической губки, B1-B3 — отверстия для входа и выхода воды.
Губки, найденные в строматолитах
© Yin et al./PNAS, 2015
Губка Eocyathispongiа возрастом 600 миллионов лет, найденная в строматолитах. Эту находку можно рассматривать как косвенный аргумент в пользу гипотезы Элизабет Тернер. A — общий вид доисторической губки, B1-B3 — отверстия для входа и выхода воды.
Некоторые специалисты склонны считать, что именно губки и были самыми первыми многоклеточными, от которых произошли все остальные. У них нет нервной системы и органов, они питаются за счет фильтрации воды. Предполагается, что древнейшие животные — вплоть до полухордовых — вели сидячий образ жизни, а передвигались у них только личинки. В какой-то момент они переставали развиваться, но зато начинали размножаться самостоятельно. Так и возникли подвижные виды.
Статья с описанием доисторической губки возрастом 890 миллионов лет вполне вписывается в эту гипотезу.
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Ни следа от губок

Среди палеонтологов есть и те, кто полагает, что в исследованных Тернер окаменелостях никаких следов губок нет и в помине. Профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Журавлев так прокомментировал РИА Новости эту работу:
"В ископаемых структурах из строматолитов возрастом 890 миллионов лет нет совершенно ничего необычного. Такие сеточки (как описанные в статье в Nature. — Прим. ред.) образуются после распада оболочек бактерий, которые строят строматолит. Затем полости заполняются кристаллами новообразованного кальцита, как, например, в данном случае. Подобные сеточки можно увидеть во многих бактериальных строматолитах от раннего протерозоя до наших дней. Достоверные отличительные признаки губок в данном случае полностью отсутствуют. Более того, все древнейшие (раннекембрийские, жившие 535-510 миллионов лет назад) губки имеют очень правильный скелет, конический или полусферический, с правильным расположением скелетных элементов, будь то кремневые спикулы или известковые блоки. Губки неправильной формы появляются гораздо позже".
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По словам Журавлева, пересматривать глобально на основе публикации Тернер ничего не требуется.
Похожей точки зрения придерживается крупнейший специалист по кембрийской фауне из Университета Уппсалы (Швеция) Грэм Бадд. В интервью The New York Times он сравнил обнаружение губки возрастом 890 миллионов лет с находкой компьютерного чипа в монастыре XIV века.
 
НаукаКанадаШвецияМГУ имени М. В. ЛомоносовабиологияэволюциягеныпалеонтологияЗемля
 
 
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