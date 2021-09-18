https://ria.ru/20210918/dvigatel-1750632591.html

Эксперт: испытания двигателя для многоразовой ракеты начнутся в 2023 году

Эксперт: испытания двигателя для многоразовой ракеты начнутся в 2023 году - РИА Новости, 18.09.2021

Эксперт: испытания двигателя для многоразовой ракеты начнутся в 2023 году

Метановый двигатель для многоразовой космической ракеты "Амур-СПГ" планируется испытать в 2023 году, рассказал генконструктор кислородно-водородного двигателя... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T01:36

2021-09-18T01:36

2021-09-18T01:36

ракета

космос - риа наука

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Метановый двигатель для многоразовой космической ракеты "Амур-СПГ" планируется испытать в 2023 году, рассказал генконструктор кислородно-водородного двигателя для советской сверхтяжелой ракеты "Энергия", генеральный директор и генконструктор КБ химавтоматики (1993-2015 годы) Владимир Рачук.КБ химавтоматики имеет богатую историю создания ракетных двигателей на метане. Первые испытания были проведены предприятием в 1990-е годы. В 2007 году были проведены успешные пуски кислородно-водородного двигателя РД-0146 на метане, а в 2014 году для итальянской фирмы "Авио" разработан метановый двигатель-демонстратор для ракеты Vega."С 2016 года в КБ химавтоматики по контракту с госкорпорацией "Роскосмос" ведется разработка двигателя РД-0177/РД-0169 тягой 100 тонн для ракеты-носителя "Амур-СПГ". Выпущена конструкторская документация, ведется подготовка производства, изготовление агрегатов, огневые испытания установок. Запланировано начало огневых испытаний двигателя в середине 2023 года", - говорится в письме Рачука, направленном в РИА Новости.Проектирование ракеты "Амур-СПГ" стартовало в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что "Амур-СПГ" придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".Как отметил Рачук, разработка многоразовых космических ракет - тенденция последних лет. В первую очередь это касается таких носителей как Falcon 9 и Falcon Heavy, New Glenn и Neutron (США), Ariane-6 (Европа) и Чанчжэн-8 (КНР).Наиболее эффективным горючим для многоразовых ракет является метан. Этим объясняется разработка в последние годы двигателей Raptor, ВЕ-4, ВЕ-З (США), идущее создание двигателя Prometheus (Франция), испытания "Тяньцюэ" (КНР). Использование керосина, а не метана в ракетах Илона Маска Falcon 9 эксперт объясняется тем, что двигатели "Мерлин" выполнены по схеме без дожигания, что значительно упрощает технологию очистки и подготовки к повторному запуску.По его подсчётам, в связи с низкой плотностью метана по сравнению с керосином, ракете потребуются более объемные баки, но за счет более высокого значения удельного импульса тяги у сжиженного природного газа, он полностью компенсирует проигрыш в габаритах и массе конструкции ракеты.Помимо того, метан обладает необходимыми именно для многоразовой ракеты качествами - оставляет после себя гораздо меньше сажи, облегчая работу по очистке двигателей в межполетный период, обладает охлаждающим камеру сгорания эффектом, повышая общую надежность двигателя.С финансовой стороны метан также выгоден. Он широко используется в промышленности, доступен и является самым дешевым горючим, рассказал Рачук.

https://ria.ru/20210918/raketa-1750632343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракета, космос - риа наука