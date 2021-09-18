Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/dtp-1750706154.html
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2021
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие
Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T19:09
2021-09-18T19:14
в мире
франция
фонтенбло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
ПАРИЖ, 18 сент - РИА Новости. Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.Отмечается, что инцидент произошёл около 16:00 недалеко от Замка Фонтенбло.По предварительным данным, шесть человек получили ранения, о серьезности полученных травм неизвестно. Подозреваемая задержана.Как сообщает телеканал, женщина неизвестна полиции, однако, вероятно, в городе Мелён знали о ее психических проблемах.По факту случившегося начато расследование.
https://ria.ru/20201201/avtonaezdy-1587226825.html
франция
фонтенбло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, франция, фонтенбло
19:09 18.09.2021 (обновлено: 19:14 18.09.2021)
 
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие

BFM TV: женщина на авто въехала в террасу ресторана в Фонтенбло, шесть человек пострадали

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 сент - РИА Новости. Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.
Отмечается, что инцидент произошёл около 16:00 недалеко от Замка Фонтенбло.
По предварительным данным, шесть человек получили ранения, о серьезности полученных травм неизвестно. Подозреваемая задержана.
Как сообщает телеканал, женщина неизвестна полиции, однако, вероятно, в городе Мелён знали о ее психических проблемах.
По факту случившегося начато расследование.
Сотрудники полиции на месте наезда на пешеходов в городе Трир, Германия - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 19:51
Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2020 гг
 
В миреФранцияФонтенбло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
01:26В Северной Осетии депутаты парламента изберут главу региона
Лента новостейМолния