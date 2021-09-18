https://ria.ru/20210918/dtp-1750706154.html
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2021
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие
Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T19:09
2021-09-18T19:09
2021-09-18T19:14
в мире
франция
фонтенбло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg
ПАРИЖ, 18 сент - РИА Новости. Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.Отмечается, что инцидент произошёл около 16:00 недалеко от Замка Фонтенбло.По предварительным данным, шесть человек получили ранения, о серьезности полученных травм неизвестно. Подозреваемая задержана.Как сообщает телеканал, женщина неизвестна полиции, однако, вероятно, в городе Мелён знали о ее психических проблемах.По факту случившегося начато расследование.
https://ria.ru/20201201/avtonaezdy-1587226825.html
франция
фонтенбло
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_389:0:2718:1747_1920x0_80_0_0_c83bb3fea865fc4e089718cfd0698d81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, фонтенбло
19:09 18.09.2021 (обновлено: 19:14 18.09.2021)
Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие
BFM TV: женщина на авто въехала в террасу ресторана в Фонтенбло, шесть человек пострадали