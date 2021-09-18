https://ria.ru/20210918/dtp-1750706154.html

Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие

Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.09.2021

Во Франции автомобиль въехал в террасу ресторана, есть пострадавшие

Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:09

2021-09-18T19:09

2021-09-18T19:14

в мире

франция

фонтенбло

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ПАРИЖ, 18 сент - РИА Новости. Женщина на автомобиле въехала в террасу ресторана во французской коммуне Фонтенбло (департамент Сена и Марна), шесть человек пострадали, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на источник в полиции.Отмечается, что инцидент произошёл около 16:00 недалеко от Замка Фонтенбло.По предварительным данным, шесть человек получили ранения, о серьезности полученных травм неизвестно. Подозреваемая задержана.Как сообщает телеканал, женщина неизвестна полиции, однако, вероятно, в городе Мелён знали о ее психических проблемах.По факту случившегося начато расследование.

https://ria.ru/20201201/avtonaezdy-1587226825.html

франция

фонтенбло

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, фонтенбло