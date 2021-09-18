https://ria.ru/20210918/donbass-1750726522.html

В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе

В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе - РИА Новости, 18.09.2021

В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе

Высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T23:19

2021-09-18T23:19

2021-09-18T23:30

выборы в государственную думу

ростовская область

госдума рф

элла памфилова

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей перминов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750726501_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_2f4ea0a5cb250f24558c2efc67a03eaf.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова поясняла РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков нет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."Очень высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается на территориях республик ЛНР и ДНР", - сказал Перминов в ходе брифинга."Вы знаете, насколько активной была позиция руководства нашей партии, депутатов в отношении ЛНР и ДНР. И, насколько нам известно, активное участие жителей в выборах депутатов Госдумы зафиксировано и на этих территориях", - пояснил он.

https://ria.ru/20210918/dnr-1750726095.html

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, госдума рф, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей перминов