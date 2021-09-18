https://ria.ru/20210918/donbass-1750726522.html
В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе
В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе - РИА Новости, 18.09.2021
В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе
Высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T23:19
2021-09-18T23:19
2021-09-18T23:30
выборы в государственную думу
ростовская область
госдума рф
элла памфилова
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей перминов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова поясняла РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков нет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."Очень высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается на территориях республик ЛНР и ДНР", - сказал Перминов в ходе брифинга."Вы знаете, насколько активной была позиция руководства нашей партии, депутатов в отношении ЛНР и ДНР. И, насколько нам известно, активное участие жителей в выборах депутатов Госдумы зафиксировано и на этих территориях", - пояснил он.
https://ria.ru/20210918/dnr-1750726095.html
ростовская область
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ростовская область, госдума рф, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей перминов
23:19 18.09.2021 (обновлено: 23:30 18.09.2021)
В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе
В "Единой России" заявили о повышенном интересе к выборам в Госдуму в ЛНР и ДНР