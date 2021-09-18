Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/donbass-1750726522.html
В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе
В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе - РИА Новости, 18.09.2021
В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе
Высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T23:19
2021-09-18T23:30
выборы в государственную думу
ростовская область
госдума рф
элла памфилова
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей перминов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750726501_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_2f4ea0a5cb250f24558c2efc67a03eaf.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова поясняла РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков нет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."Очень высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается на территориях республик ЛНР и ДНР", - сказал Перминов в ходе брифинга."Вы знаете, насколько активной была позиция руководства нашей партии, депутатов в отношении ЛНР и ДНР. И, насколько нам известно, активное участие жителей в выборах депутатов Госдумы зафиксировано и на этих территориях", - пояснил он.
https://ria.ru/20210918/dnr-1750726095.html
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750726501_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_963f6695e5c9a578ccfe3cc1bc0da6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, госдума рф, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей перминов
23:19 18.09.2021 (обновлено: 23:30 18.09.2021)
 
В ЕР заявили о высоком интересе к выборам в Госдуму в Донбассе

В "Единой России" заявили о повышенном интересе к выборам в Госдуму в ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму РФ в Донецке
Голосование на выборах в Госдуму РФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова поясняла РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков нет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 18:20Выборы в Государственную думу
Пушилин назвал голосование живущих в ДНР россиян эпохальным
"Очень высокая вовлеченность в процедуру голосования наблюдается на территориях республик ЛНР и ДНР", - сказал Перминов в ходе брифинга.
"Вы знаете, насколько активной была позиция руководства нашей партии, депутатов в отношении ЛНР и ДНР. И, насколько нам известно, активное участие жителей в выборах депутатов Госдумы зафиксировано и на этих территориях", - пояснил он.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуРостовская областьГосдума РФЭлла ПамфиловаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей Перминов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
05:10В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
04:40Госдеп сообщил об эвакуации 28 американцев из Кабула
04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
04:06В восьми регионах Сибири начался финальный день голосования
04:04Экс-министр заявил о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном газе"
03:47Губернатор Камчатского края принял участие в голосовании
03:33СМИ: детали AUKUS согласовали без ведома Макрона на саммите G7
03:21В России разработали новый пистолет-пулемет для спецназа
03:18Россиянам рассказали, что должно насторожить в выписке из ЕГРН
03:05В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
02:48В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
02:27"Будто из ржавого крана": японца поразила российская минеральная вода
02:20Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантике
02:17Эксперт научил правильно выбирать зимнюю резину
02:15"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
02:09В Приамурье, Забайкальском крае и Якутии начался финальный день выборов
02:09Врач назвала лучшее время для кофе
01:59Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
01:26В Северной Осетии депутаты парламента изберут главу региона
Лента новостейМолния