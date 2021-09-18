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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/dnr-1750726095.html
Пушилин назвал голосование живущих в ДНР россиян эпохальным
Пушилин назвал голосование живущих в ДНР россиян эпохальным - РИА Новости, 18.09.2021
Пушилин назвал голосование живущих в ДНР россиян эпохальным
Возможность для граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, проголосовать на выборах в Госдуму РФ является... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T18:20
2021-09-18T23:24
выборы в государственную думу
ростовская область
госдума рф
элла памфилова
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возможность для граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, проголосовать на выборах в Госдуму РФ является рывком и эпохальным событием для Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Граждане РФ, проживающие в ДНР, с 8:00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме в более 250 информационных центрах на территории ДНР, сообщила ранее руководитель информационного центра Анна Гайворонская. Кроме того, те, кто в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать."Мы однозначно, с учетом того, что сейчас граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской народной республики, (могут) участвовать в выборах, голосовать за депутатов, конечно, смотрим оптимистично (на это). Это для нас рывок, это для нас эпохальное событие. Я сегодня говорил уже, я уверен, что это войдет в учебники новейшей истории Донбасса", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, абсолютное большинство жителей ДНР смотрят только в сторону России."Причем, (смотрят в сторону) как можно более тесной интеграции, вплоть до, конечно же, то, о чем мне как политику не совсем с руки говорить - люди говорят: мы хотим вернуться на свою большую родину. Это то, о чем люди мечтают, откровенно это так", - добавил Пушилин.По его словам, ряд диверсий и провокаций в ДНР в последнее время был связан с ситуацией накануне выборов в Госдуму РФ.Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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ростовская область, госдума рф, элла памфилова, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:20 18.09.2021 (обновлено: 23:24 18.09.2021)
 
Пушилин назвал голосование живущих в ДНР россиян эпохальным

Пушилин назвал голосование живущих в ДНР россиян на выборах в Госдуму эпохальным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возможность для граждан России, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, проголосовать на выборах в Госдуму РФ является рывком и эпохальным событием для Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Граждане РФ, проживающие в ДНР, с 8:00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме в более 250 информационных центрах на территории ДНР, сообщила ранее руководитель информационного центра Анна Гайворонская. Кроме того, те, кто в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать.
"Мы однозначно, с учетом того, что сейчас граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской народной республики, (могут) участвовать в выборах, голосовать за депутатов, конечно, смотрим оптимистично (на это). Это для нас рывок, это для нас эпохальное событие. Я сегодня говорил уже, я уверен, что это войдет в учебники новейшей истории Донбасса", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, абсолютное большинство жителей ДНР смотрят только в сторону России.
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"Причем, (смотрят в сторону) как можно более тесной интеграции, вплоть до, конечно же, то, о чем мне как политику не совсем с руки говорить - люди говорят: мы хотим вернуться на свою большую родину. Это то, о чем люди мечтают, откровенно это так", - добавил Пушилин.
По его словам, ряд диверсий и провокаций в ДНР в последнее время был связан с ситуацией накануне выборов в Госдуму РФ.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуРостовская областьГосдума РФЭлла ПамфиловаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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