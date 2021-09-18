https://ria.ru/20210918/dengi-1750630726.html

Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги

Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги - РИА Новости, 18.09.2021

Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги

Банки не требуют у граждан возврата денег, снятых со счетов или вкладов. Но этим занимается Агентство по страхованию вкладов, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T02:18

2021-09-18T02:18

2021-09-18T02:18

экономика

агентство по страхованию вкладов

россия

михаил коган

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Банки не требуют у граждан возврата денег, снятых со счетов или вкладов. Но этим занимается Агентство по страхованию вкладов, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Агентство требует вернуть деньги в судебном порядке в случае лишения банка лицензии и при банкротстве кредитной организации. С этим можно столкнуться даже спустя год после получения средств, обращает внимание эксперт.АСВ предъявляет претензии к подозрительным, на его взгляд, операциям, лишающих других кредиторов права на возврат денег. Например, если вкладчик получил деньги вне очереди. Подозрения вызывает вывод денег лицами или компаниями, связанными с сотрудниками банка или любые нестандартные операции.Позиция АСВ такова, что каждый клиент, избежавший нервного и долгого процесса банкротства финансовой организации, знал о ее проблемах и подговорил сотрудников побыстрее вывести деньги со счетов, отмечает эксперт.“Чтобы не попасть в такую ситуацию, рекомендуется выбирать надежные и крупные банки из топ-20, в том числе с госучастием”, - рекомендует эксперт.Агрессивная реклама банка, где указаны повышенные ставки, является индикатором того, что данную кредитную организацию выбирать не следует, заключил эксперт.

https://ria.ru/20210907/karta-1748947291.html

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экономика, агентство по страхованию вкладов, россия, михаил коган