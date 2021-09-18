Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210918/danilov-1750636017.html
Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка - РИА Новости, 18.09.2021
Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время своего брифинга устроил перепалку с журналистом, задавшим вопрос на РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T04:39
2021-09-18T04:39
в мире
украина
луганск
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_2132a841e8034bdc3d453da8311b038f.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время своего брифинга устроил перепалку с журналистом, задавшим вопрос на русском языке. Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK.В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском языке, в ответ секретарь СНБО заявил, что "не совсем понял" его суть. "Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте", - сказал он.По словам чиновника, он "напрягается", когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что Данилов является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык."Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове", - сказал в ответ чиновник.Это не первое сомнительное высказывание Данилова о языковом вопросе на Украине. Так, например, в марте он заявил об угрозе существованию республики из-за использования русского языка. Недавно секретарь СНБО предложил перейти украинцам с кириллической письменности на латиницу и сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Эту идею он объяснил необходимостью в "цивилизованном общении" в мире.
https://ria.ru/20210903/yazyk-1748582294.html
украина
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e695fecd3f1fe4e08ea00b8e076fe4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, луганск, алексей данилов
04:39 18.09.2021
 
Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка

Секретарь СНБО Украины Данилов отказался отвечать на заданный на русском вопрос

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время своего брифинга устроил перепалку с журналистом, задавшим вопрос на русском языке. Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK.
В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском языке, в ответ секретарь СНБО заявил, что "не совсем понял" его суть. "Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте", - сказал он.
По словам чиновника, он "напрягается", когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что Данилов является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык.
"Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове", - сказал в ответ чиновник.
Это не первое сомнительное высказывание Данилова о языковом вопросе на Украине. Так, например, в марте он заявил об угрозе существованию республики из-за использования русского языка. Недавно секретарь СНБО предложил перейти украинцам с кириллической письменности на латиницу и сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Эту идею он объяснил необходимостью в "цивилизованном общении" в мире.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 16:12
На Украине предложили переименовать мову в "руський язык"
 
В миреУкраинаЛуганскАлексей Данилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
Лента новостейМолния