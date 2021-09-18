https://ria.ru/20210918/danilov-1750636017.html

Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка

Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка - РИА Новости, 18.09.2021

Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время своего брифинга устроил перепалку с журналистом, задавшим вопрос на РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T04:39

2021-09-18T04:39

2021-09-18T04:39

в мире

украина

луганск

алексей данилов

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время своего брифинга устроил перепалку с журналистом, задавшим вопрос на русском языке. Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK.В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском языке, в ответ секретарь СНБО заявил, что "не совсем понял" его суть. "Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте", - сказал он.По словам чиновника, он "напрягается", когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что Данилов является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык."Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове", - сказал в ответ чиновник.Это не первое сомнительное высказывание Данилова о языковом вопросе на Украине. Так, например, в марте он заявил об угрозе существованию республики из-за использования русского языка. Недавно секретарь СНБО предложил перейти украинцам с кириллической письменности на латиницу и сделать изучение английского языка обязательным на Украине. Эту идею он объяснил необходимостью в "цивилизованном общении" в мире.

https://ria.ru/20210903/yazyk-1748582294.html

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в мире, украина, луганск, алексей данилов