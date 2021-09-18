https://ria.ru/20210918/chasy-1750678240.html

Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования

Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования - РИА Новости, 19.09.2021

Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему 17 сентября во время голосования на выборах у Владимира Путина на часах была другая дата. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-18T14:55

2021-09-18T14:55

2021-09-19T04:44

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему 17 сентября во время голосования на выборах у Владимира Путина на часах была другая дата.Накануне российский лидер проголосовал онлайн. Позднее в СМИ появились фотографии Путина, на которых видно, что часы показывают десятое число. "Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", — сказал Песков РИА Новости.Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе

https://ria.ru/20210917/pomoschnik-1750625012.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия