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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/chasy-1750678240.html
Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования
Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования - РИА Новости, 19.09.2021
Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему 17 сентября во время голосования на выборах у Владимира Путина на часах была другая дата. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-18T14:55
2021-09-19T04:44
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему 17 сентября во время голосования на выборах у Владимира Путина на часах была другая дата.Накануне российский лидер проголосовал онлайн. Позднее в СМИ появились фотографии Путина, на которых видно, что часы показывают десятое число. "Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", — сказал Песков РИА Новости.Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
14:55 18.09.2021 (обновлено: 04:44 19.09.2021)
 
Песков объяснил несовпадение даты на часах Путина с днем голосования

Песков: Путин не выставил дату на часах, поэтому она не совпадает с днем голосования

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему 17 сентября во время голосования на выборах у Владимира Путина на часах была другая дата.
Накануне российский лидер проголосовал онлайн. Позднее в СМИ появились фотографии Путина, на которых видно, что часы показывают десятое число.
"Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата", — сказал Песков РИА Новости.
Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 23:01Выборы в Государственную думу
Путин проголосовал на выборах, используя телефон помощника
 
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