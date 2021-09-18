https://ria.ru/20210918/byulleteni-1750693414.html

ЦИК признал недействительными более шести тысяч бюллетеней

ЦИК признал недействительными более шести тысяч бюллетеней - РИА Новости, 18.09.2021

ЦИК признал недействительными более шести тысяч бюллетеней

В ходе выборов в России недействительными признаны свыше шести тысяч избирательных бюллетеней, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:33

2021-09-18T16:33

2021-09-18T16:46

выборы в государственную думу

цик рф

политика

госдума рф

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750656804_0:39:3501:2008_1920x0_80_0_0_a88366f8fb566622c83a192d195e93cd.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В ходе выборов в России недействительными признаны свыше шести тысяч избирательных бюллетеней, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.Бюллетени, по ее словам, были аннулированы в пяти субъектах России – республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.В целом, добавила Памфилова, особых происшествий в ходе выборов нет.Также Памфилова подчеркнула, что позиция ЦИК РФ принципиальна: малейшие сомнения трактуются в пользу того, чтобы признавать бюллетени недействительными. "А потом уже анализировать, почему это произошло и в чем причина недоработки. Сомнительные бюллетени нам не нужны", - заключила она.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик рф, политика, госдума рф, элла памфилова, россия