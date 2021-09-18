16:33 18.09.2021 (обновлено: 16:46 18.09.2021)
ЦИК признал недействительными более шести тысяч бюллетеней
Глава ЦИК Памфилова: более шести тысяч бюллетеней признаны недействительными
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В ходе выборов в России недействительными признаны свыше шести тысяч избирательных бюллетеней, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Всего на избирательных участках недействительными признаны 6203 избирательных бюллетеня", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Бюллетени, по ее словам, были аннулированы в пяти субъектах России – республике Мордовия, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях.
В целом, добавила Памфилова, особых происшествий в ходе выборов нет.
Опрос
Каким способом вы проголосовали на выборах в Госдуму?
Также Памфилова подчеркнула, что позиция ЦИК РФ принципиальна: малейшие сомнения трактуются в пользу того, чтобы признавать бюллетени недействительными. "А потом уже анализировать, почему это произошло и в чем причина недоработки. Сомнительные бюллетени нам не нужны", - заключила она.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.