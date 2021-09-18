https://ria.ru/20210918/byulleten-1750680703.html

Молодежь стала активнее участвовать в выборах, заявила Разуваева

Молодежь стала активнее участвовать в выборах, заявила Разуваева - РИА Новости, 18.09.2021

Молодежь стала активнее участвовать в выборах, заявила Разуваева

Российская молодежь стала активнее участвовать в электоральных процессах на правах кандидатов, это меняет политический ландшафт, заявила глава "Росмолодежи"... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T15:25

2021-09-18T15:25

2021-09-18T16:55

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

единая россия

яблоко

кпрф

лдпр

ксения разуваева (роспатриотцентр)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российская молодежь стала активнее участвовать в электоральных процессах на правах кандидатов, это меняет политический ландшафт, заявила глава "Росмолодежи" Ксения Разуваева."Отличительная особенность, наверное, одна из самых ярких, этой избирательной кампании, - это широкое представительство на всех уровнях выборов в нашей стране молодежи", - сказала Разуваева в информцентре ЦИК.По ее словам, этот тренд меняет политический ландшафт. В политику приходит молодежь, "которая, возможно, не имеет серьезного политического опыта, но имеет реальный опыт помощи людям"."Молодежь активизируется, когда она всерьез видит, что проблемы, которые их волнуют, находят решения в программах политических партий", - добавила Разуваева.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, единая россия, яблоко, кпрф, лдпр, ксения разуваева (роспатриотцентр), коммунисты россии, партия "справедливая россия - за правду"