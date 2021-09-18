https://ria.ru/20210918/birzha-1750631153.html
Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже - РИА Новости, 18.09.2021
Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. Среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T03:18
2021-09-18T03:18
2021-09-18T03:18
экономика
сша
российский фондовый рынок
россия
андрей русецкий
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. Среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила 2,9% против 7,5% для рынка акций США и 5% для облигаций, что ниже любого отдельного класса активов, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Причина такого результата – нехватка времени на управление портфелем и на анализ выбора ценных бумаг. Эксперт отмечает, что большое количество кэша снижает доходность портфеля. Профессионалы предпочитают полностью загружать его активами.Другая ошибка начинающих инвесторов - ожидание роста убыточных активов вместо избавления от них.Эксперт советует формировать портфель из 15-20 позиций. Кроме того, не стоит доверять инвестиционным советам из анонимных телеграм-каналов. Лучше самому профессионально ориентироваться на рынке, но для этого нужно как минимум 10 тысяч часов практики или 5 лет работы, заключил Русецкий.
https://ria.ru/20210903/prognozy-1748449563.html
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экономика, сша, российский фондовый рынок, россия, андрей русецкий, бкс мир инвестиций
Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
Эксперт Русецкий: розничные инвесторы чаще всего проигрывают профессиональным управляющим