https://ria.ru/20210918/birzha-1750631153.html

Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже

Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже - РИА Новости, 18.09.2021

Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже

Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. Среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T03:18

2021-09-18T03:18

2021-09-18T03:18

экономика

сша

российский фондовый рынок

россия

андрей русецкий

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. Среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила 2,9% против 7,5% для рынка акций США и 5% для облигаций, что ниже любого отдельного класса активов, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Причина такого результата – нехватка времени на управление портфелем и на анализ выбора ценных бумаг. Эксперт отмечает, что большое количество кэша снижает доходность портфеля. Профессионалы предпочитают полностью загружать его активами.Другая ошибка начинающих инвесторов - ожидание роста убыточных активов вместо избавления от них.Эксперт советует формировать портфель из 15-20 позиций. Кроме того, не стоит доверять инвестиционным советам из анонимных телеграм-каналов. Лучше самому профессионально ориентироваться на рынке, но для этого нужно как минимум 10 тысяч часов практики или 5 лет работы, заключил Русецкий.

https://ria.ru/20210903/prognozy-1748449563.html

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2021

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экономика, сша, российский фондовый рынок, россия, андрей русецкий, бкс мир инвестиций