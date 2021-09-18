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Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже - РИА Новости, 18.09.2021
Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. Среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T03:18
2021-09-18T03:18
экономика
сша
российский фондовый рынок
россия
андрей русецкий
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. Среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила 2,9% против 7,5% для рынка акций США и 5% для облигаций, что ниже любого отдельного класса активов, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Причина такого результата – нехватка времени на управление портфелем и на анализ выбора ценных бумаг. Эксперт отмечает, что большое количество кэша снижает доходность портфеля. Профессионалы предпочитают полностью загружать его активами.Другая ошибка начинающих инвесторов - ожидание роста убыточных активов вместо избавления от них.Эксперт советует формировать портфель из 15-20 позиций. Кроме того, не стоит доверять инвестиционным советам из анонимных телеграм-каналов. Лучше самому профессионально ориентироваться на рынке, но для этого нужно как минимум 10 тысяч часов практики или 5 лет работы, заключил Русецкий.
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экономика, сша, российский фондовый рынок, россия, андрей русецкий, бкс мир инвестиций
03:18 18.09.2021
 
Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже

Эксперт Русецкий: розничные инвесторы чаще всего проигрывают профессиональным управляющим

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМонитор с данными котировок на Московской бирже
Монитор с данными котировок на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Большинство розничных инвесторов проигрывают профессиональным управляющим. Среднегодовая доходность самостоятельного инвестора за последние 20 лет составила 2,9% против 7,5% для рынка акций США и 5% для облигаций, что ниже любого отдельного класса активов, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Причина такого результата – нехватка времени на управление портфелем и на анализ выбора ценных бумаг. Эксперт отмечает, что большое количество кэша снижает доходность портфеля. Профессионалы предпочитают полностью загружать его активами.
Другая ошибка начинающих инвесторов - ожидание роста убыточных активов вместо избавления от них.
“Не бойтесь закрывать убыточные позиции — ищите новые точки роста, рынки растут и возможности огромны", — отметил Русецкий.
Эксперт советует формировать портфель из 15-20 позиций. Кроме того, не стоит доверять инвестиционным советам из анонимных телеграм-каналов. Лучше самому профессионально ориентироваться на рынке, но для этого нужно как минимум 10 тысяч часов практики или 5 лет работы, заключил Русецкий.
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ЭкономикаСШАроссийский фондовый рынокРоссияАндрей РусецкийБКС Мир инвестиций
 
 
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