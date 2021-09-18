https://ria.ru/20210918/baykal-1750652400.html

Продажу моющих средств на Байкальской природной территории могут запретить

Продажу моющих средств на Байкальской природной территории могут запретить - РИА Новости, 18.09.2021

Продажу моющих средств на Байкальской природной территории могут запретить

Зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев внес в ГД законопроект о запрете розничной продажи в РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:38

2021-09-18T10:38

2021-09-18T10:38

общество

юнеско

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

байкал

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев внес в ГД законопроект о запрете розничной продажи в центральной экологической и буферной экологической зонах Байкальской природной территории синтетических моющих средств и товаров бытовой химии с содержанием более 5% фосфатов и фосфонатов."Законопроект разработан в целях снижения антропогенного воздействия на уникальную экологическую систему озера Байкал и борьбу с процессами эвтрофикации в результате избыточного поступления фосфоросодержащих соединений", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Законопроектом предлагается закрепить в законе "Об охране озера Байкал" запрет на продажу в центральной экологической и буферной экологической зонах синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, имеющих в потребительской маркировке информацию о содержании в составе более 5% фосфатов и фосфонатов.Уточняется, что из-за обильного поступления в водоемы фосфоросодержащих соединений и разрастания сине-зеленых водорослей на озере Байкал, которые гибнут и образуют в воде токсические вещества, становится невозможным использование водоемов в хозяйственной деятельности.Такая мера, указано в пояснительной записке к законопроекту, "позволит снизить поступление фосфоросодержащих соединений через бытовые и хозяйственные стоки в озеро Байкал и будет способствовать снижению процессов эвтрофикации прибрежных вод в среднесрочной перспективе".Отмечается, что мера не ограничивает производителей синтетических моющих средств и бытовой химии, а инициативу готова поддержать Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей, поскольку "за последнее десятилетие отмечается ухудшение состояния водных объектов, используемых в питьевых и хозяйственно-бытовых целях, связанное с процессами эвтрофикации".Минприроды РФ поддержало концепцию законопроекта, при этом предложив вовсе отказаться от продажи моющих средств, в потребительской маркировке которых указано содержание фосфатов и фосфонатов, говорится в ответе министерства депутату, прикреплённому к пакету вносимых документов.Озеро Байкал является уникальным природным объектом, внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее правительство РФ утвердило перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в частности, запрещена заготовка древесины, запрещены сплошные рубки, разведка и разработка новых месторождений полезных ископаемых, добыча сырой нефти и природного газа, радиоактивных и металлических руд, сброс в водные объекты и захоронения в них отходов, а также сжигание отходов производства и потребления без очистки выбросов до нормативов. Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

https://ria.ru/20201020/baykal-1580624969.html

https://ria.ru/20210414/baykal-1728235698.html

https://ria.ru/20201003/monitoring-1578005886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, юнеско, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), байкал, россия