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Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже в Турции
Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже в Турции - РИА Новости, 18.09.2021
Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже в Турции
Глава Башкирии Радий Хабиров вмешался в историю с туристкой из региона, которую в турецком отеле обвинили в краже кошелька и не выпускают из страны, ей будет... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:20
2021-09-18T13:20
общество
турция
youtube
республика башкортостан
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УФА, 18 сен – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров вмешался в историю с туристкой из региона, которую в турецком отеле обвинили в краже кошелька и не выпускают из страны, ей будет оказана юридическая помощь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Диана Ихсанова.Ранее на YouTube появилось видеообращение уроженки Башкирии - 28-летней Алии, которую в турецком отеле обвинили в краже кошелька постояльца с 800 долларами и не выпускают из страны на время расследования дела. Женщина сообщила, что ей приходится снимать жилье за свой счет и оставаться в стране с двумя детьми."Радий Фаритович вмешался в историю и теперь в понедельник ждем адвоката там, в Турции, для девушки", - сообщила Ихсанова.
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общество, турция, youtube, республика башкортостан
13:20 18.09.2021
 
Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже в Турции

Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже кошелька в Турции

© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Читать ria.ru в
УФА, 18 сен – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров вмешался в историю с туристкой из региона, которую в турецком отеле обвинили в краже кошелька и не выпускают из страны, ей будет оказана юридическая помощь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Диана Ихсанова.
Ранее на YouTube появилось видеообращение уроженки Башкирии - 28-летней Алии, которую в турецком отеле обвинили в краже кошелька постояльца с 800 долларами и не выпускают из страны на время расследования дела. Женщина сообщила, что ей приходится снимать жилье за свой счет и оставаться в стране с двумя детьми.
"Радий Фаритович вмешался в историю и теперь в понедельник ждем адвоката там, в Турции, для девушки", - сообщила Ихсанова.
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