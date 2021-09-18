https://ria.ru/20210918/bashkiriya-1750668831.html

Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже в Турции

Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже в Турции - РИА Новости, 18.09.2021

Власти Башкирии помогут туристке, которую обвинили в краже в Турции

Глава Башкирии Радий Хабиров вмешался в историю с туристкой из региона, которую в турецком отеле обвинили в краже кошелька и не выпускают из страны, ей будет... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:20

2021-09-18T13:20

2021-09-18T13:20

общество

турция

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республика башкортостан

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УФА, 18 сен – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров вмешался в историю с туристкой из региона, которую в турецком отеле обвинили в краже кошелька и не выпускают из страны, ей будет оказана юридическая помощь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Диана Ихсанова.Ранее на YouTube появилось видеообращение уроженки Башкирии - 28-летней Алии, которую в турецком отеле обвинили в краже кошелька постояльца с 800 долларами и не выпускают из страны на время расследования дела. Женщина сообщила, что ей приходится снимать жилье за свой счет и оставаться в стране с двумя детьми."Радий Фаритович вмешался в историю и теперь в понедельник ждем адвоката там, в Турции, для девушки", - сообщила Ихсанова.

https://ria.ru/20190207/1550521139.html

турция

республика башкортостан

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общество, турция, youtube, республика башкортостан