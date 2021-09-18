https://ria.ru/20210918/banan-1750635517.html
Назван способ правильно выбрать банан
Назван способ правильно выбрать банан - РИА Новости, 18.09.2021
Назван способ правильно выбрать банан
Нежно-желтый или золотистый цвет кожуры банана – один из главных критериев при выборе фрукта, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T04:04
2021-09-18T04:04
2021-09-18T04:04
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нежно-желтый или золотистый цвет кожуры банана – один из главных критериев при выборе фрукта, пишет китайский портал Sohu.Зрелые бананы обычно имеют нежно-желтый цвет, а некоторые — слегка золотистый. Хотя последний цвет говорит о том, что бананы уже полностью созрели, на вкус они будут очень сладкими и приятными, говорится в публикации.Отмечается, что бананы разной зрелости имеют разную степень твердости. Недозрелые бананы будут твердыми на ощупь, а кожура не будет эластичной. А перезрелые бананы будут мягкими, но от них остается ощущение "клейкости" внутри. Самыми подходящими бананами будут те, что имеют эластичную кожуру и на ощупь не продавливаются, но при этом и не слишком твердые.Кроме того, как утверждается, искривленные бананы вкуснее и слаще, чем прямые.Ранее стало известно, что корка без повреждений – один из важных критериев при выборе арбуза, чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий. На ней не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, весь мир, бананы
Назван способ правильно выбрать банан
Sohu: главными критериями при выборе банана является цвет и эластичность кожуры
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Нежно-желтый или золотистый цвет кожуры банана
– один из главных критериев при выборе фрукта, пишет китайский портал Sohu
.
Зрелые бананы обычно имеют нежно-желтый цвет, а некоторые — слегка золотистый. Хотя последний цвет говорит о том, что бананы уже полностью созрели, на вкус они будут очень сладкими и приятными, говорится в публикации.
Отмечается, что бананы разной зрелости имеют разную степень твердости. Недозрелые бананы будут твердыми на ощупь, а кожура не будет эластичной. А перезрелые бананы будут мягкими, но от них остается ощущение "клейкости" внутри. Самыми подходящими бананами будут те, что имеют эластичную кожуру и на ощупь не продавливаются, но при этом и не слишком твердые.
Кроме того, как утверждается, искривленные бананы вкуснее и слаще, чем прямые.
Ранее стало известно, что корка без повреждений – один из важных критериев при выборе арбуза, чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий. На ней не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>