https://ria.ru/20210918/banan-1750635517.html

Назван способ правильно выбрать банан

Назван способ правильно выбрать банан - РИА Новости, 18.09.2021

Назван способ правильно выбрать банан

Нежно-желтый или золотистый цвет кожуры банана – один из главных критериев при выборе фрукта, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T04:04

2021-09-18T04:04

2021-09-18T04:04

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бананы

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Нежно-желтый или золотистый цвет кожуры банана – один из главных критериев при выборе фрукта, пишет китайский портал Sohu.Зрелые бананы обычно имеют нежно-желтый цвет, а некоторые — слегка золотистый. Хотя последний цвет говорит о том, что бананы уже полностью созрели, на вкус они будут очень сладкими и приятными, говорится в публикации.Отмечается, что бананы разной зрелости имеют разную степень твердости. Недозрелые бананы будут твердыми на ощупь, а кожура не будет эластичной. А перезрелые бананы будут мягкими, но от них остается ощущение "клейкости" внутри. Самыми подходящими бананами будут те, что имеют эластичную кожуру и на ощупь не продавливаются, но при этом и не слишком твердые.Кроме того, как утверждается, искривленные бананы вкуснее и слаще, чем прямые.Ранее стало известно, что корка без повреждений – один из важных критериев при выборе арбуза, чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий. На ней не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210809/grushi-1744988791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, весь мир, бананы