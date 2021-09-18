https://ria.ru/20210918/aukus-1750672007.html

Глава МИД Британии обсудила с Блинкеном партнерство AUKUS

Глава МИД Британии обсудила с Блинкеном партнерство AUKUS - РИА Новости, 18.09.2021

Глава МИД Британии обсудила с Блинкеном партнерство AUKUS

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудила с госсекретарём США Энтони Блинкеном партнёрство США, Австралии и Великобритании в области обороны и безопасности... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:50

2021-09-18T13:50

2021-09-18T13:50

в мире

сша

афганистан

франция

энтони блинкен

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750212275_0:234:2638:1718_1920x0_80_0_0_e0637406c83b8c62b1f0b780a116e598.jpg

ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудила с госсекретарём США Энтони Блинкеном партнёрство США, Австралии и Великобритании в области обороны и безопасности (AUKUS), сообщила Трасс."Великобритания и США - близкие друзья и союзники. Замечательно было обсудить с госсекретарём Блинкеном ряд вопросов, в том числе наше новое партнерство с AUKUS, продолжение совместной работы по Афганистану, углубление партнерских отношений в сфере торговли и безопасности с нашими союзниками", - написала Трасс в Twitter.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта".

https://ria.ru/20210918/pushkov-1750631748.html

сша

афганистан

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, франция, энтони блинкен, aukus