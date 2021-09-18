Глава МИД Британии обсудила с Блинкеном партнерство AUKUS
Глава МИД Британии Трасс обсудила с госсекретарем США Блинкеном партнерство AUKUS
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудила с госсекретарём США Энтони Блинкеном партнёрство США, Австралии и Великобритании в области обороны и безопасности (AUKUS), сообщила Трасс.
"Великобритания и США - близкие друзья и союзники. Замечательно было обсудить с госсекретарём Блинкеном ряд вопросов, в том числе наше новое партнерство с AUKUS, продолжение совместной работы по Афганистану, углубление партнерских отношений в сфере торговли и безопасности с нашими союзниками", - написала Трасс в Twitter.
🇬🇧🇺🇸 are close friends and allies. Great speaking to @SecBlinken on issues including:— Liz Truss (@trussliz) September 18, 2021
🤝Welcoming our new AUKUS partnership 🇬🇧🇺🇸🇦🇺
🇦🇫 Continuing to work together on Afghanistan
🌏Working to deepen trade and security partnerships with our allies pic.twitter.com/giwqWb08ax
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта".