09:15 18.09.2021 (обновлено: 10:09 18.09.2021)
В МИД рассказали об опыте взаимодействия по военной безопасности в Арктике
Посол МИД Корчунов: арктические страны смогут наладить диалог по военной безопасности
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут" в Печенгском районе Мурманской области
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. РФ не сомневается, что арктические страны наладят диалог по вопросам военной безопасности в регионе, есть позитивный опыт такого взаимодействия, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.
"Проблематика "жесткой безопасности" не относится к повестке дня Арктического совета - совет занимается преимущественно вопросами "мягкой безопасности". Стоит заметить, что ничто не укрепляет безопасность так, как сотрудничество и партнерство. Нет сомнений в том, что и по вопросам военной безопасности также будет налажен диалог арктических стран, тем более что уже имеется позитивный опыт такого взаимодействия", - сказал Корчунов в преддверии 25-летия Арктического совета.
Ранее РФ неоднократно предлагала возобновить регулярные встречи начальников генеральных штабов ВС стран Арктического совета, в качестве первого шага можно провести консультации на уровне военных экспертов. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя российскую инициативу, заявлял, что отказа от своего предложения от арктических стран Москва не слышала, но и конкретной позитивной реакции тоже пока не поступало.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
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