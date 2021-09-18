https://ria.ru/20210918/arktika-1750637070.html

В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете

В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете - РИА Новости, 18.09.2021

В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете

Взаимодействие между странами в Арктическом совете помогает сохранить регион свободным от конфликтов, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США в России РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T05:16

2021-09-18T05:16

2021-09-18T05:53

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взаимодействие между странами в Арктическом совете помогает сохранить регион свободным от конфликтов, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц в связи с 25-летием со дня образования совета.По его словам, "регион получает преимущества от сотрудничества стран в рамках Арктического совета"."США работают с другими семью приарктическими странами и постоянными участниками Арктического совета, для того чтобы обеспечить транспарентность и устойчивый рост арктической экономики и чтобы мы могли сохранить этот регион свободным от конфликтов", - отметил Ребхольц.Ранее посол США Джон Салливан, выступая в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" по случаю 25-летия Арктического совета, заявил, что Вашингтон надеется на совместную работу с Москвой и другими партнерами для успешной деятельности в совете.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733129089.html

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в мире, сша, норвегия, финляндия, арктический совет, джон салливан, россия