05:16 18.09.2021 (обновлено: 05:53 18.09.2021)
В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
Пресс-секретарь посольства США Ребхольц: Москва и Вашингтон сохраняют мир в Арктике
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Взаимодействие между странами в Арктическом совете помогает сохранить регион свободным от конфликтов, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц в связи с 25-летием со дня образования совета.
"США ценят тесное международное сотрудничество в Арктическом совете, которое помогает нам сохранить мир в регионе, одновременно повышая уровень экологической защиты, а также продвигая вопросы экономического развития, поощряя научные исследования и оказывая поддержку коренным народам этого региона", - сказал он.
По его словам, "регион получает преимущества от сотрудничества стран в рамках Арктического совета".
"США работают с другими семью приарктическими странами и постоянными участниками Арктического совета, для того чтобы обеспечить транспарентность и устойчивый рост арктической экономики и чтобы мы могли сохранить этот регион свободным от конфликтов", - отметил Ребхольц.
"США и Россия сотрудничают по вопросам, представляющим взаимный интерес в Арктике, включая сотрудничество в Арктическом совете", - добавил он.
Ранее посол США Джон Салливан, выступая в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" по случаю 25-летия Арктического совета, заявил, что Вашингтон надеется на совместную работу с Москвой и другими партнерами для успешной деятельности в совете.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.