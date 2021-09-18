https://ria.ru/20210918/afganistan-1750673387.html

Талибы лишили узбекский язык статуса официального, сообщил источник

Талибы лишили узбекский язык статуса официального, сообщил источник - РИА Новости, 18.09.2021

Талибы лишили узбекский язык статуса официального, сообщил источник

Движение "Талибан"* издало временный закон для Афганистана, который устанавливает новую систему управления и оставляет два официальных языка вместо закрепленных РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:04

2021-09-18T14:04

2021-09-18T14:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* издало временный закон для Афганистана, который устанавливает новую систему управления и оставляет два официальных языка вместо закрепленных ранее в законодательстве трех, документ был направлен РИА Новости источником в движении.В законе под названием "Основы" указывается официальная религия Афганистана - суннитский ислам ханафитского мазхаба, а также ее официальные языки - пушту и дари. Ранее в Афганистане наряду с ними имел официальный статус узбекский язык, на котором говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в стране существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.Согласно документу, в Афганистане будут созданы совет исламских юристов и высший совет, в который будут входить политические деятели, ученые и священнослужители из каждой провинции.Главой исполнительной власти объявляется президент, которого будут избирать граждане и члены высшего совета. Для обеспечения прозрачных выборов будет создана избирательная комиссия. Если при предыдущем правительстве представители Национальной ассамблеи Афганистана пользовались депутатской неприкосновенностью, то при новой власти они ее лишаются, говорится в законе.Отмечается, что "день независимости от британцев, русских и американцев" станет праздником.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

https://ria.ru/20210918/kabmin-1750640345.html

https://ria.ru/20210917/ministerstvo-1750586956.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд