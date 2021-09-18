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"Пора в Гаагу": американцы возмутились "ошибочным" ударом военных по Кабулу
"Пора в Гаагу": американцы возмутились "ошибочным" ударом военных по Кабулу - РИА Новости, 18.09.2021
"Пора в Гаагу": американцы возмутились "ошибочным" ударом военных по Кабулу
Читатели сайта телеканала Fox News раскритиковали действия американской армии, нанесшей удар по мирному населению в Афганистане. Несмотря на признание... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:56
2021-09-18T13:39
в мире
сша
вашингтон (город)
афганистан
министерство обороны сша
исламское государство
джон кирби
кабул
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News раскритиковали действия американской армии, нанесшей удар по мирному населению в Афганистане. Несмотря на признание Пентагоном ошибки, многие комментаторы обвинили в произошедшем действующую власть и призвали к жестким мерам против причастных к инциденту."После убийства 13 американцев администрация Байдена так хотела "что-то сделать", что они использовали дрон, чтобы атаковать первую попавшуюся им машину. А после этого они солгали, заявив, что убили террористов ИГИЛ*. Ужасный конец постыдного оставления афганцев", — выразил мнение пользователь с ником tjg1."Очень печально наблюдать, насколько ненадежными стали наша разведка и наше правительство. Я больше не верю никому из представителей власти. &lt;...&gt; Я люблю свою страну и своих соотечественников-американцев, но наше руководство подводит нас снова и снова. Похоже, они не видят реальной угрозы своему положению, а раскаиваются в лучшем случае неискренне", — посетовал goingnutsincali737."Нет, это не было трагической ошибкой! Это было предсказуемо, поскольку Байден оказывал давление с целью получить какую-то хорошую "тему для разговора" после разгрома в Афганистане!" — возмутился SamInTacoma."Этот удар нанесли чисто по политическим мотивам. Администрация Байдена думала, что это отвлечет внимание от ужасно проведенного отступления (из Афганистана. — Прим. ред.). Думаю, из-за этого инцидента Байдена пора отправить в Гаагу, чтобы судить по делу о военных преступлениях", — считает GatedFox."Уровень некомпетентности, который мы наблюдаем, поистине поражает. Хуже этого они ничего не могли сделать", — отметил Reissued."И все еще никаких увольнений, понижений в должности и даже выговоров. Никакого стыда. Никакой ответственности. Извинения не вернут к жизни семерых детей и трех взрослых", — подытожили пользователи.Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что при ударе беспилотника по Кабулу 29 августа погибли не менее десяти гражданских лиц, включая семерых детей. При этом в ведомстве признали маловероятным, что при атаке удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*, и принесли извинения за произошедшее.В конце августа американские военные нанесли удар по автомобилю в столице Афганистана, так как он, по их словам, перевозил взрывчатку и представлял непосредственную угрозу аэропорту. Впоследствии пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон не сомневается в правильности решения об авиаударе. Издание The New York Times при этом написало, что целью атаки мог ошибочно оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в США.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210917/afganistan-1750512060.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210914/kitay-1749971375.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/talib-1750232187.html
сша
вашингтон (город)
афганистан
кабул
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в мире, сша, вашингтон (город), афганистан, министерство обороны сша, исламское государство, джон кирби, кабул
09:56 18.09.2021 (обновлено: 13:39 18.09.2021)
 
"Пора в Гаагу": американцы возмутились "ошибочным" ударом военных по Кабулу

Американцы резко отреагировали на "ошибочный" удар Пентагона по мирным жителям в Кабуле

© AP Photo / Master Sgt. Alexander Burnett/U.S. ArmyВоеннослужащий армии США в аэропорту Кабула
Военнослужащий армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Master Sgt. Alexander Burnett/U.S. Army
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News раскритиковали действия американской армии, нанесшей удар по мирному населению в Афганистане. Несмотря на признание Пентагоном ошибки, многие комментаторы обвинили в произошедшем действующую власть и призвали к жестким мерам против причастных к инциденту.
"После убийства 13 американцев администрация Байдена так хотела "что-то сделать", что они использовали дрон, чтобы атаковать первую попавшуюся им машину. А после этого они солгали, заявив, что убили террористов ИГИЛ*. Ужасный конец постыдного оставления афганцев", — выразил мнение пользователь с ником tjg1.
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"Очень печально наблюдать, насколько ненадежными стали наша разведка и наше правительство. Я больше не верю никому из представителей власти. <...> Я люблю свою страну и своих соотечественников-американцев, но наше руководство подводит нас снова и снова. Похоже, они не видят реальной угрозы своему положению, а раскаиваются в лучшем случае неискренне", — посетовал goingnutsincali737.
"Нет, это не было трагической ошибкой! Это было предсказуемо, поскольку Байден оказывал давление с целью получить какую-то хорошую "тему для разговора" после разгрома в Афганистане!" — возмутился SamInTacoma.
"Этот удар нанесли чисто по политическим мотивам. Администрация Байдена думала, что это отвлечет внимание от ужасно проведенного отступления (из Афганистана. — Прим. ред.). Думаю, из-за этого инцидента Байдена пора отправить в Гаагу, чтобы судить по делу о военных преступлениях", — считает GatedFox.
"Уровень некомпетентности, который мы наблюдаем, поистине поражает. Хуже этого они ничего не могли сделать", — отметил Reissued.
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"И все еще никаких увольнений, понижений в должности и даже выговоров. Никакого стыда. Никакой ответственности. Извинения не вернут к жизни семерых детей и трех взрослых", — подытожили пользователи.
Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что при ударе беспилотника по Кабулу 29 августа погибли не менее десяти гражданских лиц, включая семерых детей. При этом в ведомстве признали маловероятным, что при атаке удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*, и принесли извинения за произошедшее.
В конце августа американские военные нанесли удар по автомобилю в столице Афганистана, так как он, по их словам, перевозил взрывчатку и представлял непосредственную угрозу аэропорту. Впоследствии пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон не сомневается в правильности решения об авиаударе. Издание The New York Times при этом написало, что целью атаки мог ошибочно оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСШАВашингтон (город)АфганистанМинистерство обороны СШАИсламское государствоДжон КирбиКабул
 
 
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