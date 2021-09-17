https://ria.ru/20210917/zhaloby-1750502752.html

В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму

В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму

Серьёзных жалоб в ЦИК по выборам в Госдуму нет, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:39

2021-09-17T12:39

2021-09-17T12:48

выборы в государственную думу

госдума рф

цик рф

политика

николай булаев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Серьёзных жалоб в ЦИК по выборам в Госдуму нет, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев."Жалоб и обращений в Центральную избирательную комиссию, также как и в субъекты, не было, потому что мы тоже со всеми субъектами работаем в режиме онлайн и рассматриваем заявления, даже незначительные, тут же, немедленно", - сказал Булаев в интервью телеканалу "Россия 24".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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госдума рф, цик рф, политика, николай булаев