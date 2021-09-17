https://ria.ru/20210917/zhaloby-1750502752.html
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму
Серьёзных жалоб в ЦИК по выборам в Госдуму нет, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:39
2021-09-17T12:39
2021-09-17T12:48
выборы в государственную думу
госдума рф
цик рф
политика
николай булаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750498237_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_29983d54dff9fcf5c2dfe229aece1193.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Серьёзных жалоб в ЦИК по выборам в Госдуму нет, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев."Жалоб и обращений в Центральную избирательную комиссию, также как и в субъекты, не было, потому что мы тоже со всеми субъектами работаем в режиме онлайн и рассматриваем заявления, даже незначительные, тут же, немедленно", - сказал Булаев в интервью телеканалу "Россия 24".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750498237_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_365b9823d231f1fd63de04596a5c6088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, цик рф, политика, николай булаев
12:39 17.09.2021 (обновлено: 12:48 17.09.2021)
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму
Зампред ЦИК Булаев: серьезных жалоб на выборах в Госдуму не выявили