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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/zhaloby-1750502752.html
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму
Серьёзных жалоб в ЦИК по выборам в Госдуму нет, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:39
2021-09-17T12:48
выборы в государственную думу
госдума рф
цик рф
политика
николай булаев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Серьёзных жалоб в ЦИК по выборам в Госдуму нет, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев."Жалоб и обращений в Центральную избирательную комиссию, также как и в субъекты, не было, потому что мы тоже со всеми субъектами работаем в режиме онлайн и рассматриваем заявления, даже незначительные, тут же, немедленно", - сказал Булаев в интервью телеканалу "Россия 24".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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госдума рф, цик рф, политика, николай булаев
12:39 17.09.2021 (обновлено: 12:48 17.09.2021)
 
В ЦИК не выявили серьезных жалоб на выборах в Госдуму

Зампред ЦИК Булаев: серьезных жалоб на выборах в Госдуму не выявили

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму на избирательном участке в Краснодаре
Голосование на выборах в Госдуму на избирательном участке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Серьёзных жалоб в ЦИК по выборам в Госдуму нет, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
"Жалоб и обращений в Центральную избирательную комиссию, также как и в субъекты, не было, потому что мы тоже со всеми субъектами работаем в режиме онлайн и рассматриваем заявления, даже незначительные, тут же, немедленно", - сказал Булаев в интервью телеканалу "Россия 24".
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах РФ - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
Выборы в Государственную думуГосдума РФЦИК РФПолитикаНиколай Булаев
 
 
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