https://ria.ru/20210917/zavod-1750434575.html
Борисов рассказал о развитии современных нефтеперерабатывающих заводов
Борисов рассказал о развитии современных нефтеперерабатывающих заводов - РИА Новости, 17.09.2021
Борисов рассказал о развитии современных нефтеперерабатывающих заводов
Газохимические мощности нужны на современных нефтеперерабатывающих заводах, но для этого нужны большие инвестиции, и правительство РФ будет стимулировать этот... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T01:04
2021-09-17T01:04
2021-09-17T01:53
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
юрий борисов (вице-премьер)
цены на нефть
россия
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Газохимические мощности нужны на современных нефтеперерабатывающих заводах, но для этого нужны большие инвестиции, и правительство РФ будет стимулировать этот процесс, сказал журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.Как пояснил вице-премьер, сейчас в области переработки сырья происходит структурный сдвиг в сторону ее глубины. Более глубокая переработка сырья, по словам Борисова, позволит России создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью."Но это требует больших денег. И, конечно, правительство будет стимулировать этот процесс. … По всей видимости, государство рассмотрит возможность разделить риски с потенциальными инвесторами в этой области", - сказал Борисов.Он отметил, что первые шаги для поддержки проектов газохимии уже сделаны государством: был принят закон об обратном акцизе для СУГ и нафты. Также обсуждается вопрос введения обратного акциза на пропилен.Минфин РФ в мае заявлял, что не видит необходимости в этом акцизе для пропилена, позднее позицию ведомства поддержало и Минэнерго. При этом Борисов в рамках Тюменского нефтегазового форума назвал аргумент в пользу обратного акциза - необходимость смещать фокус российских НПЗ в сторону производства нефтехимической продукции из-за перехода Европы на электромобили, который приведет к снижению потребления бензина.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), юрий борисов (вице-премьер), цены на нефть, россия
01:04 17.09.2021 (обновлено: 01:53 17.09.2021)
Борисов рассказал о развитии современных нефтеперерабатывающих заводов
Вице-премьер Борисов: на современных НПЗ нужны газохимические мощности
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Газохимические мощности нужны на современных нефтеперерабатывающих заводах, но для этого нужны большие инвестиции, и правительство РФ будет стимулировать этот процесс, сказал журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Как пояснил вице-премьер, сейчас в области переработки сырья происходит структурный сдвиг в сторону ее глубины. Более глубокая переработка сырья, по словам Борисова, позволит России создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
"Облик современных НПЗ будет тяжело представить без газохимии в ближайшей перспективе. Для них это и диверсификация, и укрепление cвоего потенциала", - подчеркнул вице-премьер.
"Но это требует больших денег. И, конечно, правительство будет стимулировать этот процесс. … По всей видимости, государство рассмотрит возможность разделить риски с потенциальными инвесторами в этой области", - сказал Борисов.
Он отметил, что первые шаги для поддержки проектов газохимии уже сделаны государством: был принят закон об обратном акцизе для СУГ и нафты. Также обсуждается вопрос введения обратного акциза на пропилен.
Минфин РФ в мае заявлял, что не видит необходимости в этом акцизе для пропилена, позднее позицию ведомства поддержало и Минэнерго. При этом Борисов в рамках Тюменского нефтегазового форума назвал аргумент в пользу обратного акциза - необходимость смещать фокус российских НПЗ в сторону производства нефтехимической продукции из-за перехода Европы на электромобили, который приведет к снижению потребления бензина.