https://ria.ru/20210917/zavod-1750434575.html

Борисов рассказал о развитии современных нефтеперерабатывающих заводов

Борисов рассказал о развитии современных нефтеперерабатывающих заводов - РИА Новости, 17.09.2021

Борисов рассказал о развитии современных нефтеперерабатывающих заводов

Газохимические мощности нужны на современных нефтеперерабатывающих заводах, но для этого нужны большие инвестиции, и правительство РФ будет стимулировать этот... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T01:04

2021-09-17T01:04

2021-09-17T01:53

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

юрий борисов (вице-премьер)

цены на нефть

россия

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Газохимические мощности нужны на современных нефтеперерабатывающих заводах, но для этого нужны большие инвестиции, и правительство РФ будет стимулировать этот процесс, сказал журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.Как пояснил вице-премьер, сейчас в области переработки сырья происходит структурный сдвиг в сторону ее глубины. Более глубокая переработка сырья, по словам Борисова, позволит России создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью."Но это требует больших денег. И, конечно, правительство будет стимулировать этот процесс. … По всей видимости, государство рассмотрит возможность разделить риски с потенциальными инвесторами в этой области", - сказал Борисов.Он отметил, что первые шаги для поддержки проектов газохимии уже сделаны государством: был принят закон об обратном акцизе для СУГ и нафты. Также обсуждается вопрос введения обратного акциза на пропилен.Минфин РФ в мае заявлял, что не видит необходимости в этом акцизе для пропилена, позднее позицию ведомства поддержало и Минэнерго. При этом Борисов в рамках Тюменского нефтегазового форума назвал аргумент в пользу обратного акциза - необходимость смещать фокус российских НПЗ в сторону производства нефтехимической продукции из-за перехода Европы на электромобили, который приведет к снижению потребления бензина.

https://ria.ru/20210917/proizvodstvo-1750433804.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), юрий борисов (вице-премьер), цены на нефть, россия