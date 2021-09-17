https://ria.ru/20210917/zapret-1750432878.html

Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах

Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах

Запрет на публикацию данных об итогах голосования о результатах выборов начинает действовать в России с пятницы, следует из календарного плана Центральной... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T00:40

2021-09-17T00:40

2021-09-17T00:40

политика

госдума рф

коммунисты россии

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрет на публикацию данных об итогах голосования о результатах выборов начинает действовать в России с пятницы, следует из календарного плана Центральной избирательной комиссии.Продлится запрет до 21.00 по московскому времени 19 сентября.Также с 14 сентября и до окончания голосования действует запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750430940.html

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политика, госдума рф, коммунисты россии, россия