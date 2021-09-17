Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/zapret-1750432878.html
Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах
Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах
Запрет на публикацию данных об итогах голосования о результатах выборов начинает действовать в России с пятницы, следует из календарного плана Центральной... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T00:40
2021-09-17T00:40
политика
госдума рф
коммунисты россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750378330_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2446ab08e3ff9ad49cfc72dee29742ab.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрет на публикацию данных об итогах голосования о результатах выборов начинает действовать в России с пятницы, следует из календарного плана Центральной избирательной комиссии.Продлится запрет до 21.00 по московскому времени 19 сентября.Также с 14 сентября и до окончания голосования действует запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750430940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750378330_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_30d7fdf8e819f5db827c331152f4df52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, коммунисты россии, россия
00:40 17.09.2021
 
Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах

В России вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрет на публикацию данных об итогах голосования о результатах выборов начинает действовать в России с пятницы, следует из календарного плана Центральной избирательной комиссии.
"Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) - с 17 сентября", - указано в документе.
Продлится запрет до 21.00 по московскому времени 19 сентября.
Также с 14 сентября и до окончания голосования действует запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
00:21Выборы в Государственную думу
В России пройдут трехдневные выборы
 
ПолитикаГосдума РФКоммунисты РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22RT обратился в Роскомнадзор и прокуратуру из-за блокировки аккаунта Redfish
14:21В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19
14:20Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
14:20Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
14:19В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
Лента новостейМолния