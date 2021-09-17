Вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах
В России вступил в силу запрет на публикацию данных об итогах голосования на выборах
© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Запрет на публикацию данных об итогах голосования о результатах выборов начинает действовать в России с пятницы, следует из календарного плана Центральной избирательной комиссии.
"Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) - с 17 сентября", - указано в документе.
Продлится запрет до 21.00 по московскому времени 19 сентября.
Также с 14 сентября и до окончания голосования действует запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.