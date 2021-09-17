Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/zakonoproekt-1750625723.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием - РИА Новости, 17.09.2021
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием
Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предполагающий повышение штрафов за неправильное обращение с оружием, документ доступен в базе нижней РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T23:21
2021-09-17T23:21
общество
республика татарстан (татарстан)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597844782_0:107:2250:1373_1920x0_80_0_0_3d180615f69795ab31888cf2cda08654.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предполагающий повышение штрафов за неправильное обращение с оружием, документ доступен в базе нижней палаты парламента."Законопроектом в целях повышения обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и профилактики правонарушений и преступлений с использованием оружия предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до пяти тысяч рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту.Поправки вносятся в статью 20.8 КоАП РФ. В частности, за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему предлагается установить штраф в размере пяти тысяч рублей. На данный момент он составляет от пятисот до двух тысяч рублей.Кроме того, устанавливается обязательная конфискация оружия у граждан, носивших его в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто отказался от законного требования сотрудника полиции или должностного лица войск национальной гвардии от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.До пяти тысяч рублей предлагается повысить штраф за нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов к нему, а также за нарушении правил приобретения или передачи оружия, в том случае, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/putin-1738967025.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597844782_152:0:2152:1500_1920x0_80_0_0_ec2ed2dc17e7af760835b8b63ed4ddc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика татарстан (татарстан), госдума рф, россия
23:21 17.09.2021
 
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием

В Госдуму внесли законопроект о повышение штрафов за неправильное обращение с оружием

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Пистолет самозарядный специальный ПСС и патроны СП-4 / Cropped imageПистолет самозарядный специальный "Вул"
Пистолет самозарядный специальный Вул - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Пистолет самозарядный специальный ПСС и патроны СП-4 / Cropped image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предполагающий повышение штрафов за неправильное обращение с оружием, документ доступен в базе нижней палаты парламента.
"Законопроектом в целях повышения обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и профилактики правонарушений и преступлений с использованием оружия предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до пяти тысяч рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту.
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:31
Россияне одобряют запрет на свободную продажу оружия, показал опрос
Поправки вносятся в статью 20.8 КоАП РФ. В частности, за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему предлагается установить штраф в размере пяти тысяч рублей. На данный момент он составляет от пятисот до двух тысяч рублей.
Кроме того, устанавливается обязательная конфискация оружия у граждан, носивших его в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто отказался от законного требования сотрудника полиции или должностного лица войск национальной гвардии от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
До пяти тысяч рублей предлагается повысить штраф за нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов к нему, а также за нарушении правил приобретения или передачи оружия, в том случае, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 20:39В России
Путин повысил возраст для приобретения охотничьего оружия
 
ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
Лента новостейМолния