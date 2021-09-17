https://ria.ru/20210917/zakonoproekt-1750625723.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием - РИА Новости, 17.09.2021
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием
Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предполагающий повышение штрафов за неправильное обращение с оружием, документ доступен в базе нижней РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T23:21
2021-09-17T23:21
2021-09-17T23:21
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, предполагающий повышение штрафов за неправильное обращение с оружием, документ доступен в базе нижней палаты парламента."Законопроектом в целях повышения обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, общественной безопасности и профилактики правонарушений и преступлений с использованием оружия предлагается повысить размеры соответствующих административных штрафов до пяти тысяч рублей", - написано в пояснительной записке к законопроекту.Поправки вносятся в статью 20.8 КоАП РФ. В частности, за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему предлагается установить штраф в размере пяти тысяч рублей. На данный момент он составляет от пятисот до двух тысяч рублей.Кроме того, устанавливается обязательная конфискация оружия у граждан, носивших его в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто отказался от законного требования сотрудника полиции или должностного лица войск национальной гвардии от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.До пяти тысяч рублей предлагается повысить штраф за нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов к нему, а также за нарушении правил приобретения или передачи оружия, в том случае, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/putin-1738967025.html
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общество, республика татарстан (татарстан), госдума рф, россия
В Госдуму внесли проект о штрафах за неправильное обращение с оружием
В Госдуму внесли законопроект о повышение штрафов за неправильное обращение с оружием