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США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова - РИА Новости, 17.09.2021
США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
США в своем подходе к международным отношениям застряли во времени биполярного противостояния Вашингтона и Москвы, считает официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:45
2021-09-17T13:46
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
госдума рф
виктория нуланд
сергей лавров
мария захарова
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США в своем подходе к международным отношениям застряли во времени биполярного противостояния Вашингтона и Москвы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ведущий Первого канала сказал, что в опубликованной ранее статье в журнале Foreign Affairs заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ссылается не передовой американский опыт противостояния Москве времен советского периода."Вы как-то так удивляетесь, что она (Нуланд) оперирует временами холодной войны, той самой биполярной системы, противодействия или противостояния систем. А вы не удивляйтесь. Ведь они (американцы) же реально там застряли... Вот их тогда всех учили этому подходу, у них же не произошло никаких кардинальных изменений ни в их методологии, ни в идеологии, ни в подходе к международным отношениям. Понимаете, это у нас они произошли, а у них - нет", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя слова ведущего.По словам Захаровой, США оперируют в своих делах ментальностью тех времен.Официальный представитель МИД РФ отметила, что время биполярного противостояния России и США закончилось, государства стали жить в мире, основанном на общих правилах, на международном праве.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия и США сейчас далеки от низшей точки конфронтации, наблюдавшейся во время "карибского кризиса" 1962 года, когда стороны оказались буквально на грани ядерной войны, однако противоречия существуют.Как ранее стало известно газете "Коммерсант", визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам, хотя политик и находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ. Источник также сообщил РИА Новости, что находящийся под санкциями РФ член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр сможет въехать в Россию в составе оценочной миссии ПАСЕ для наблюдения за выборами в Госдуму.
https://ria.ru/20210917/siriya-1750458627.html
https://ria.ru/20210917/ucheniya-1750375842.html
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парламентская ассамблея совета европы, совет европы, госдума рф, виктория нуланд, сергей лавров, мария захарова, россия
13:45 17.09.2021 (обновлено: 13:46 17.09.2021)
 
США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: США застряли во времени противостояния СССР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США в своем подходе к международным отношениям застряли во времени биполярного противостояния Вашингтона и Москвы, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ведущий Первого канала сказал, что в опубликованной ранее статье в журнале Foreign Affairs заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ссылается не передовой американский опыт противостояния Москве времен советского периода.
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"Вы как-то так удивляетесь, что она (Нуланд) оперирует временами холодной войны, той самой биполярной системы, противодействия или противостояния систем. А вы не удивляйтесь. Ведь они (американцы) же реально там застряли... Вот их тогда всех учили этому подходу, у них же не произошло никаких кардинальных изменений ни в их методологии, ни в идеологии, ни в подходе к международным отношениям. Понимаете, это у нас они произошли, а у них - нет", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя слова ведущего.
По словам Захаровой, США оперируют в своих делах ментальностью тех времен.
"Вспомните "замечательные" пассажи, которые раздавались от американских партнеров несколько лет назад, когда они не находили аргументов для того, чтобы противопоставить их нашей позиции, и просто позволяли себе открыто говорить: вы, Россия, не имеете права на свое мнение, потому что вы являетесь проигравшей стороной. Видимо, они апеллировали к ситуации как раз вот этого биполярного противостояния", - добавила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что время биполярного противостояния России и США закончилось, государства стали жить в мире, основанном на общих правилах, на международном праве.
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Как ранее стало известно газете "Коммерсант", визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам, хотя политик и находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ. Источник также сообщил РИА Новости, что находящийся под санкциями РФ член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр сможет въехать в Россию в составе оценочной миссии ПАСЕ для наблюдения за выборами в Госдуму.
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыГосдума РФВиктория НуландСергей ЛавровМария ЗахароваРоссия
 
 
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