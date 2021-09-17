https://ria.ru/20210917/zaderzhanie-1750463020.html

Помощника кандидата в депутаты от КПРФ задержали на избирательном участке

Помощника кандидата в депутаты от КПРФ задержали на избирательном участке - РИА Новости, 17.09.2021

Помощника кандидата в депутаты от КПРФ задержали на избирательном участке

Помощник кандидата в депутаты ГД от КПРФ Аскер Гейдаров был задержан накануне на избирательном участке за нарушение общественного порядка, сообщается в пятницу... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:01

2021-09-17T10:01

2021-09-17T10:01

выборы в государственную думу

происшествия

госдума рф

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Помощник кандидата в депутаты ГД от КПРФ Аскер Гейдаров был задержан накануне на избирательном участке за нарушение общественного порядка, сообщается в пятницу в Telegram-канале Московской городской избирательной комиссии.Ранее в сети появилась информация, что Гейдарова забрали в ОВД Сокольники с избирательного участка, на который он зашел с проверкой."По информации председателя УИК №1263, доверенное лицо кандидата был задержан по инициативе сотрудников полиции, работающих на территории УИК, в связи с тем, что им осуществлялись действия, не связанные со статусом доверенного лица кандидата и нарушали общественный порядок. Задержание осуществлено в соответствии с действующим регламентом", - говорится в сообщении.Комментарием МВД РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750461155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, госдума рф, московская городская избирательная комиссия