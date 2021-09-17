https://ria.ru/20210917/zaderzhanie-1750463020.html
Помощника кандидата в депутаты от КПРФ задержали на избирательном участке
Помощника кандидата в депутаты от КПРФ задержали на избирательном участке - РИА Новости, 17.09.2021
Помощника кандидата в депутаты от КПРФ задержали на избирательном участке
Помощник кандидата в депутаты ГД от КПРФ Аскер Гейдаров был задержан накануне на избирательном участке за нарушение общественного порядка, сообщается в пятницу... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:01
2021-09-17T10:01
2021-09-17T10:01
выборы в государственную думу
происшествия
госдума рф
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Помощник кандидата в депутаты ГД от КПРФ Аскер Гейдаров был задержан накануне на избирательном участке за нарушение общественного порядка, сообщается в пятницу в Telegram-канале Московской городской избирательной комиссии.Ранее в сети появилась информация, что Гейдарова забрали в ОВД Сокольники с избирательного участка, на который он зашел с проверкой."По информации председателя УИК №1263, доверенное лицо кандидата был задержан по инициативе сотрудников полиции, работающих на территории УИК, в связи с тем, что им осуществлялись действия, не связанные со статусом доверенного лица кандидата и нарушали общественный порядок. Задержание осуществлено в соответствии с действующим регламентом", - говорится в сообщении.Комментарием МВД РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750461155.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, госдума рф, московская городская избирательная комиссия
Помощника кандидата в депутаты от КПРФ задержали на избирательном участке
Помощника кандидата в депутаты от КПРФ задержали за нарушение порядка