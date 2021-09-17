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Явка на выборах в Крыму в первый день голосования превысила 20 процентов
Явка на выборах в Крыму в первый день голосования превысила 20 процентов - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в Крыму в первый день голосования превысила 20 процентов
Явка крымчан на избирательные участки в первый день голосования на выборах в Госдуму РФ нового созыва превысила 20%, сообщил глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T21:35
2021-09-17T21:35
2021-09-17T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Явка крымчан на избирательные участки в первый день голосования на выборах в Госдуму РФ нового созыва превысила 20%, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Явка достойна уважения. Я благодарю всех крымчан за активность. Кто еще не сделал свой выбор, то призываю в следующие два дня его сделать. Мы уже преодолели планку в 20%", - сказал журналистам Константинов.По его словам, первый день голосования прошел активно, крымчане не остались равнодушными к выборам."Все хотят быть соучастными. Все голосуют за свое будущее. Все хотят, чтобы Крым и дальше развивался и процветал, как это было последние семь лет", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20210917/yavka-1750618849.html
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политика, выборы, республика крым, госдума рф, выборы в государственную думу, владимир константинов, россия
Явка на выборах в Крыму в первый день голосования превысила 20 процентов
Явка крымчан в первый день голосования на выборах в Госдуму превысила 20 процентов