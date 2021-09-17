https://ria.ru/20210917/yavka-1750592641.html

В Псковской области явка на выборах в Госдуму превысила десять процентов

В Псковской области явка на выборах в Госдуму превысила десять процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Псковской области явка на выборах в Госдуму превысила десять процентов

Явка на выборах в Государственную думу в Псковской области на 15.00 в первый день голосования составила 10,36%, сообщили в региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:28

2021-09-17T18:28

2021-09-17T18:28

выборы в государственную думу

политика

псковская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750510199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b954086635d3452b8e594ceda5dfa9e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу в Псковской области на 15.00 в первый день голосования составила 10,36%, сообщили в региональной избирательной комиссии."Явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва — 10,36%", - говорится в сообщении избиркома.Отмечается, что явка по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва составила 9,66%.Кроме того, в Псковской области избираются главы двух районов: Куньинского и Новосокольнического, явка составила 14% и 10,72% соответственно.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

псковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, псковская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия