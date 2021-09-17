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В Новгородской области явка на выборах составила почти девять процентов

В Новгородской области явка на выборах составила почти девять процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Новгородской области явка на выборах составила почти девять процентов

Явка избирателей Новгородской области на выборы, по данным на 15.00 пятницы, составила 8,75%, сообщила председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:05

2021-09-17T18:05

2021-09-17T18:05

выборы в государственную думу

политика

новгородская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Явка избирателей Новгородской области на выборы, по данным на 15.00 пятницы, составила 8,75%, сообщила председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева."На 15 часов всего проголосовало 42 тысячи 191 человек, что составляет 8,75% (от общего числа избирателей – ред.). Это хорошая явка, на наш взгляд", - сказала Лебедева на брифинге, видеозапись которого опубликована на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте"."С самого утра на избирательные участки люди идут, голосуют, голосование проходит штатно. Каких-либо инцидентов на избирательных участках не установлено", - добавила она.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новгородская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия