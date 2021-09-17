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В Коми явка на выборах в Госдуму превысила девять процентов

В Коми явка на выборах в Госдуму превысила девять процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Коми явка на выборах в Госдуму превысила девять процентов

Явка на выборах в Коми на 15.00 в первый день голосования составила 9,02%, сообщает республиканский избирком. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:45

2021-09-17T17:45

2021-09-17T17:45

выборы в государственную думу

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выборы в государственную думу

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Коми на 15.00 в первый день голосования составила 9,02%, сообщает республиканский избирком."На выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва на 15 часов явка избирателей составила 9,02%, в голосовании приняли участие 58 148 человек", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в России проходит с 17 по 19 сентября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, республика коми, россия