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В Ленинградской области явка избирателей составила 7,5 процента

В Ленинградской области явка избирателей составила 7,5 процента - РИА Новости, 17.09.2021

В Ленинградской области явка избирателей составила 7,5 процента

Явка избирателей Ленинградской области на выборы составила 7,5% к 15.00 мск пятницы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:30

2021-09-17T17:30

2021-09-17T17:30

выборы в государственную думу

политика

ленинградская область

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Явка избирателей Ленинградской области на выборы составила 7,5% к 15.00 мск пятницы, сообщает правительство региона."Явка избирателей в Ленинградской области по данным на 15 часов составила 7,52%. По информации Леноблизбиркома, в регионе проголосовали 103 тысячи 751 избиратель. Из них вне помещения для голосования (на дому) проголосовали 0,39% избирателей, или 5315 человек", - говорится в сообщении.В пятницу в 08.00 мск в Ленобласти открылись 995 избирательных участков. На каждом из них проводится обязательная термометрия избирателей, в течение всех дней в помещениях для голосования будет регулярно проводиться санитарная обработка.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов регионального парламента седьмого созыва.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, ленинградская область, госдума рф