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Явка на выборах на Чукотке к 15:00 составила 23%
Явка на выборах на Чукотке к 15:00 составила 23% - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах на Чукотке к 15:00 составила 23%
Явка на выборах на Чукотке к 15.00 по местному времени (6.00) в первый из трех дней голосования составила 23%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:12
2021-09-17T09:12
2021-09-17T09:15
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
яблоко
чукотка
коммунисты россии
чукотский автономный округ
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах на Чукотке к 15.00 по местному времени (6.00) в первый из трех дней голосования составила 23%, сообщает правительство региона."На Чукотке более 7 тысяч человек уже приняли участие в голосовании, это 23% избирателей округа", - говорится в сообщении.В голосовании также приняли участие пять из семи глав муниципалитетов Чукотского автономного округа.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. На Чукотке в дни голосования выбирают депутатов Государственной думы, депутатов региональной думы седьмого созыва, также проходят 7 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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РИА Новости
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политика, госдума рф, яблоко, чукотка, коммунисты россии, чукотский автономный округ
09:12 17.09.2021 (обновлено: 09:15 17.09.2021)
Явка на выборах на Чукотке к 15:00 составила 23%
Явка на Чукотке на выборах в Госдуму к 15:00 составила 23%