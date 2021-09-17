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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210917/yamal-1750605931.html
Губернатор ЯНАО вручил семье из Ямальского района чумовой капитал
Губернатор ЯНАО вручил семье из Ямальского района чумовой капитал - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор ЯНАО вручил семье из Ямальского района чумовой капитал
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил семье из Ямальского района сертификат на получение чумового капитала, сообщает в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:41
2021-09-17T19:41
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямальский район
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил семье из Ямальского района сертификат на получение чумового капитала, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона."Губернатор округа сегодня вручил кочующей в Ямальском районе молодой семье сертификат на получение чумового капитала. У Александра Худи и Веры Сэротэтто в этом году родился уже пятый ребенок. Они попали под региональную меру поддержки после недавнего изменения условий ее получения. В августе во время поездки по округу Дмитрий Артюхов объявил, что теперь молодые семьи кочевников смогут получить капитал не только при рождении третьего, но и последующих детей. Ранее в законе был обозначен только третий ребенок. Семья сможет воспользоваться мерой однократно", - говорится в сообщении.Чумовой капитал - это комплект всего необходимого для сбора национального жилища: нюки, шесты, доски, нарты. Его стоимость превышает полмиллиона рублей. Мера поддержки была введена с этого года, так как коренные семьи в силу образа жизни не могли воспользоваться региональным материнским капиталом.Семья ведет кочевой образ жизни, постоянно проживает на межселенной территории в Ярсалинской тундре. Их старший сын - Денис - учится в шестом классе школы-интерната в райцентре, Ирина и Илона - ученицы четвертого и второго классов, трехлетняя Елизавета посещает кочевой детский сад. Младшая дочь Ксения родилась в январе 2021 года.Александр и Вера пользуются и другими мерами социальной поддержки. На субсидию по программе "Устойчивое развитие сельских территорий", федеральный и региональный маткапиталы купили квартиру в Яр-Сале. Как многодетной семье им возмещают часть расходов на оплату коммунальных услуг и топлива, выплачивают ежемесячное пособие на третьего или последующих детей, семья получает "кочевые" и другие выплаты. Чумовой капитал для большой семьи - существенная помощь, отмечает пресс-служба."У нас не было своего зимнего чума, в прошлые зимы жили с семьей брата. В этом году собрались шить собственный чум и тут узнали, что нам его предоставят. Очень своевременная и нужная мера поддержки, спасибо", - приводятся в сообщении слова Александра Худи.Всего в этом году чумовой капитал смогут получить около 100 семей, 53 - благодаря расширению условий его получения, уточняют власти.
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общество, ямальский район, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
19:41 17.09.2021
 

Губернатор ЯНАО вручил семье из Ямальского района чумовой капитал

© РИА Новости / Вера КостамоЧум в Тиманской тундре, НАО
Чум в Тиманской тундре, НАО - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Вера Костамо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил семье из Ямальского района сертификат на получение чумового капитала, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
"Губернатор округа сегодня вручил кочующей в Ямальском районе молодой семье сертификат на получение чумового капитала. У Александра Худи и Веры Сэротэтто в этом году родился уже пятый ребенок. Они попали под региональную меру поддержки после недавнего изменения условий ее получения. В августе во время поездки по округу Дмитрий Артюхов объявил, что теперь молодые семьи кочевников смогут получить капитал не только при рождении третьего, но и последующих детей. Ранее в законе был обозначен только третий ребенок. Семья сможет воспользоваться мерой однократно", - говорится в сообщении.
Чумовой капитал - это комплект всего необходимого для сбора национального жилища: нюки, шесты, доски, нарты. Его стоимость превышает полмиллиона рублей. Мера поддержки была введена с этого года, так как коренные семьи в силу образа жизни не могли воспользоваться региональным материнским капиталом.
Семья ведет кочевой образ жизни, постоянно проживает на межселенной территории в Ярсалинской тундре. Их старший сын - Денис - учится в шестом классе школы-интерната в райцентре, Ирина и Илона - ученицы четвертого и второго классов, трехлетняя Елизавета посещает кочевой детский сад. Младшая дочь Ксения родилась в январе 2021 года.
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Александр и Вера пользуются и другими мерами социальной поддержки. На субсидию по программе "Устойчивое развитие сельских территорий", федеральный и региональный маткапиталы купили квартиру в Яр-Сале. Как многодетной семье им возмещают часть расходов на оплату коммунальных услуг и топлива, выплачивают ежемесячное пособие на третьего или последующих детей, семья получает "кочевые" и другие выплаты. Чумовой капитал для большой семьи - существенная помощь, отмечает пресс-служба.
"У нас не было своего зимнего чума, в прошлые зимы жили с семьей брата. В этом году собрались шить собственный чум и тут узнали, что нам его предоставят. Очень своевременная и нужная мера поддержки, спасибо", - приводятся в сообщении слова Александра Худи.
Всего в этом году чумовой капитал смогут получить около 100 семей, 53 - благодаря расширению условий его получения, уточняют власти.

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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмальский районЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий Артюхов
 
 
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