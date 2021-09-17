https://ria.ru/20210917/yamal-1750605931.html

Губернатор ЯНАО вручил семье из Ямальского района чумовой капитал

Губернатор ЯНАО вручил семье из Ямальского района чумовой капитал - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор ЯНАО вручил семье из Ямальского района чумовой капитал

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил семье из Ямальского района сертификат на получение чумового капитала, сообщает в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:41

2021-09-17T19:41

2021-09-17T19:41

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямальский район

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил семье из Ямальского района сертификат на получение чумового капитала, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона."Губернатор округа сегодня вручил кочующей в Ямальском районе молодой семье сертификат на получение чумового капитала. У Александра Худи и Веры Сэротэтто в этом году родился уже пятый ребенок. Они попали под региональную меру поддержки после недавнего изменения условий ее получения. В августе во время поездки по округу Дмитрий Артюхов объявил, что теперь молодые семьи кочевников смогут получить капитал не только при рождении третьего, но и последующих детей. Ранее в законе был обозначен только третий ребенок. Семья сможет воспользоваться мерой однократно", - говорится в сообщении.Чумовой капитал - это комплект всего необходимого для сбора национального жилища: нюки, шесты, доски, нарты. Его стоимость превышает полмиллиона рублей. Мера поддержки была введена с этого года, так как коренные семьи в силу образа жизни не могли воспользоваться региональным материнским капиталом.Семья ведет кочевой образ жизни, постоянно проживает на межселенной территории в Ярсалинской тундре. Их старший сын - Денис - учится в шестом классе школы-интерната в райцентре, Ирина и Илона - ученицы четвертого и второго классов, трехлетняя Елизавета посещает кочевой детский сад. Младшая дочь Ксения родилась в январе 2021 года.Александр и Вера пользуются и другими мерами социальной поддержки. На субсидию по программе "Устойчивое развитие сельских территорий", федеральный и региональный маткапиталы купили квартиру в Яр-Сале. Как многодетной семье им возмещают часть расходов на оплату коммунальных услуг и топлива, выплачивают ежемесячное пособие на третьего или последующих детей, семья получает "кочевые" и другие выплаты. Чумовой капитал для большой семьи - существенная помощь, отмечает пресс-служба."У нас не было своего зимнего чума, в прошлые зимы жили с семьей брата. В этом году собрались шить собственный чум и тут узнали, что нам его предоставят. Очень своевременная и нужная мера поддержки, спасибо", - приводятся в сообщении слова Александра Худи.Всего в этом году чумовой капитал смогут получить около 100 семей, 53 - благодаря расширению условий его получения, уточняют власти.

https://ria.ru/20210809/yamal-1745117185.html

https://ria.ru/20210805/yamal-1744545346.html

ямальский район

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ямальский район, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов