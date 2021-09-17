11:51 17.09.2021 (обновлено: 11:52 17.09.2021)
Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" открылась в Кремле
Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" открылась в Музеях Московского Кремля
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПлатье домашнее (пеньюар и юбка) мастера Роз Бертена (Франция, 1780-е гг.) - экспонат выставки "Франция и Россия. Десять веков вместе" в выставочном зале Успенской звонницы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе", организованная в перекрестный Год межрегионального сотрудничества России и Франции, открылась в Музеях Московского Кремля, сообщают организаторы мероприятия.
"Выставка приурочена к перекрестному Году межрегиональных отношений между Францией и Россией ... Нам было важно показать, как начинались взаимоотношения между Францией и Россией, поэтому специально для этой выставки мы привезли из Франции важнейшие памятники культурно-исторической значимости XI века, которые связаны с именем Анны Ярославны — королевы Франции", — сообщил на пресс-конференции генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Национальная библиотека Франции предоставила Музеям Московского Кремля один из самых главных экспонатов выставки, а именно грамоту 1063 года, связанную с династическим браком дочери Ярослава Мудрого княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха I.
Кроме того, одно из центральных мест экспозиции займет Реймсское евангелие, переданное на выставку муниципальной библиотекой города Реймса, сообщает организатор.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРеймсское Евангелие, которое в XIX веке связывали с именем Анны Ярославны, поскольку часть текста написана кириллицей на церковнославянском языке - экспонат выставки "Франция и Россия. Десять веков вместе" в выставочном зале Успенской звонницы.
Реймсское Евангелие, которое в XIX веке связывали с именем Анны Ярославны, поскольку часть текста написана кириллицей на церковнославянском языке - экспонат выставки "Франция и Россия. Десять веков вместе" в выставочном зале Успенской звонницы.
На выставке, включающей в себя более двухсот экспонатов, представлены предметы, предоставленные различными музеями России и зарубежья.
"На выставке представлено много важных экспонатов, предоставленных для выставки известнейшими российскими и зарубежными музеями. Среди них Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Также хотим отметить музей Виктории и Альберта, являющийся нашим постоянным партнером. Несмотря на запрет на выезд сотрудников за пределы страны, музею все же удалось предоставить для выставки некоторые важные экспонаты из своей коллекции", — отметила Гагарина.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает на открытии выставки "Франция и Россия. Десять веков вместе"
Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает на открытии выставки "Франция и Россия. Десять веков вместе"
Одной из наиболее актуальных тем выставки "Франция и Россия. Десять веков вместе" является политический диалог России и Франции XVIII века, характеризующий более поздний период отношений между двумя странами. Этот период отражен в полотнах и скульптурах, оружии и ювелирных изделиях.
"Я бы сказала, что Россия и Франция на протяжении десяти веков переживали разные периоды во взаимоотношениях: дружбу, взаимный интерес, восхищение достижениями друг друга, противостояние. Наша история переживала разные этапы на протяжении своего существования, но именно это делает ее интересной. Благодаря истории на свет появились произведения искусства, которые отмечают важные вехи в развитии взаимоотношений двух стран, что мы попытались показать с помощью этой выставки", — поделилась Гагарина.
Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" проходит в двух залах Музеев Московского Кремля: в выставочном зале Успенской звонницы, а также в выставочном зале Патриаршего дворца. Она продлится до 9 января 2022 года.