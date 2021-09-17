https://ria.ru/20210917/vystavka-1750482630.html

Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" открылась в Кремле

Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" открылась в Кремле - РИА Новости, 17.09.2021

Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" открылась в Кремле

Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе", организованная в перекрестный Год межрегионального сотрудничества России и Франции, открылась в Музеях... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:51

2021-09-17T11:51

2021-09-17T11:52

культура

третьяковская галерея

елена гагарина

московский кремль (музей-заповедник)

музеи

выставки

государственный эрмитаж

новости культуры

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе", организованная в перекрестный Год межрегионального сотрудничества России и Франции, открылась в Музеях Московского Кремля, сообщают организаторы мероприятия.Национальная библиотека Франции предоставила Музеям Московского Кремля один из самых главных экспонатов выставки, а именно грамоту 1063 года, связанную с династическим браком дочери Ярослава Мудрого княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха I.Кроме того, одно из центральных мест экспозиции займет Реймсское евангелие, переданное на выставку муниципальной библиотекой города Реймса, сообщает организатор.На выставке, включающей в себя более двухсот экспонатов, представлены предметы, предоставленные различными музеями России и зарубежья."На выставке представлено много важных экспонатов, предоставленных для выставки известнейшими российскими и зарубежными музеями. Среди них Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Также хотим отметить музей Виктории и Альберта, являющийся нашим постоянным партнером. Несмотря на запрет на выезд сотрудников за пределы страны, музею все же удалось предоставить для выставки некоторые важные экспонаты из своей коллекции", — отметила Гагарина.Одной из наиболее актуальных тем выставки "Франция и Россия. Десять веков вместе" является политический диалог России и Франции XVIII века, характеризующий более поздний период отношений между двумя странами. Этот период отражен в полотнах и скульптурах, оружии и ювелирных изделиях."Я бы сказала, что Россия и Франция на протяжении десяти веков переживали разные периоды во взаимоотношениях: дружбу, взаимный интерес, восхищение достижениями друг друга, противостояние. Наша история переживала разные этапы на протяжении своего существования, но именно это делает ее интересной. Благодаря истории на свет появились произведения искусства, которые отмечают важные вехи в развитии взаимоотношений двух стран, что мы попытались показать с помощью этой выставки", — поделилась Гагарина.Выставка "Франция и Россия. Десять веков вместе" проходит в двух залах Музеев Московского Кремля: в выставочном зале Успенской звонницы, а также в выставочном зале Патриаршего дворца. Она продлится до 9 января 2022 года.

https://ria.ru/20210917/vystavka-1750322973.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник), музеи, выставки, государственный эрмитаж, новости культуры