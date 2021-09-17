https://ria.ru/20210917/vybory-1750622592.html

Явка на выборах в Татарстане превысила 32 процента

Явка на выборах в Татарстане превысила 32 процента - РИА Новости, 17.09.2021

Явка на выборах в Татарстане превысила 32 процента

Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане в первый день голосования составила 32,1%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:18

2021-09-17T22:18

2021-09-17T23:03

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КАЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане в первый день голосования составила 32,1%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы. В Татарстане наряду с ними проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В этом году голосование проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября."Сейчас ввели новые данные из ГАС "Выборы" на этот момент времени. Проголосовало 32,1% избирателей Татарстана, вне помещений проголосовали 5,47% избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.Глава ЦИК республики отметил, что в целом голосование идет штатно, жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК Татарстана не поступало.По информации Кондратьева, за ходом голосования на избирательных участках в Татарстане в пятницу наблюдали 12,9 тысячи наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов-одномандатников и политических партий и более 3 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Татарстана. Он добавил, что в республику прибыла миссия наблюдателей стран СНГ.В Татарстане в пятницу работали все 2810 избирательных участков. Активным избирательным правом в республике обладают более 2,93 миллиона жителей.

https://ria.ru/20210917/rytsari-1750606621.html

https://ria.ru/20210917/ataka-1750606748.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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политика, снг, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, республика татарстан (татарстан)