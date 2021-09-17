22:18 17.09.2021 (обновлено: 23:03 17.09.2021)
Явка на выборах в Татарстане превысила 32 процента
Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане в первый день превысила 32 процента
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
КАЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане в первый день голосования составила 32,1%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы. В Татарстане наряду с ними проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В этом году голосование проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.
"Сейчас ввели новые данные из ГАС "Выборы" на этот момент времени. Проголосовало 32,1% избирателей Татарстана, вне помещений проголосовали 5,47% избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.
Глава ЦИК республики отметил, что в целом голосование идет штатно, жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК Татарстана не поступало.
По информации Кондратьева, за ходом голосования на избирательных участках в Татарстане в пятницу наблюдали 12,9 тысячи наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов-одномандатников и политических партий и более 3 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Татарстана. Он добавил, что в республику прибыла миссия наблюдателей стран СНГ.
В Татарстане в пятницу работали все 2810 избирательных участков. Активным избирательным правом в республике обладают более 2,93 миллиона жителей.
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