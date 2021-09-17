Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210917/vybory-1750622592.html
Явка на выборах в Татарстане превысила 32 процента
Явка на выборах в Татарстане превысила 32 процента - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в Татарстане превысила 32 процента
Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане в первый день голосования составила 32,1%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:18
2021-09-17T23:03
политика
снг
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg
КАЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане в первый день голосования составила 32,1%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы. В Татарстане наряду с ними проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В этом году голосование проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября."Сейчас ввели новые данные из ГАС "Выборы" на этот момент времени. Проголосовало 32,1% избирателей Татарстана, вне помещений проголосовали 5,47% избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.Глава ЦИК республики отметил, что в целом голосование идет штатно, жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК Татарстана не поступало.По информации Кондратьева, за ходом голосования на избирательных участках в Татарстане в пятницу наблюдали 12,9 тысячи наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов-одномандатников и политических партий и более 3 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Татарстана. Он добавил, что в республику прибыла миссия наблюдателей стран СНГ.В Татарстане в пятницу работали все 2810 избирательных участков. Активным избирательным правом в республике обладают более 2,93 миллиона жителей.
https://ria.ru/20210917/rytsari-1750606621.html
https://ria.ru/20210917/ataka-1750606748.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_637:508:2689:2047_1920x0_80_0_0_8d5e991de2f65f7a559dc7489d286464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, снг, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, республика татарстан (татарстан)
22:18 17.09.2021 (обновлено: 23:03 17.09.2021)
 
Явка на выборах в Татарстане превысила 32 процента

Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане в первый день превысила 32 процента

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госдумы в Татарстане в первый день голосования составила 32,1%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы. В Татарстане наряду с ними проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В этом году голосование проходит в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.
Избиратели в рыцарских доспехах на одном из участков в Рязани
Вчера, 19:46Выборы в Государственную думу
В Рязани избиратели пришли голосовать в рыцарских доспехах
"Сейчас ввели новые данные из ГАС "Выборы" на этот момент времени. Проголосовало 32,1% избирателей Татарстана, вне помещений проголосовали 5,47% избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.
Глава ЦИК республики отметил, что в целом голосование идет штатно, жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК Татарстана не поступало.
По информации Кондратьева, за ходом голосования на избирательных участках в Татарстане в пятницу наблюдали 12,9 тысячи наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов-одномандатников и политических партий и более 3 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Татарстана. Он добавил, что в республику прибыла миссия наблюдателей стран СНГ.
В Татарстане в пятницу работали все 2810 избирательных участков. Активным избирательным правом в республике обладают более 2,93 миллиона жителей.

Другие новости региона читайте здесь>>

Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 19:46Выборы в Государственную думу
В "Единой России" заявили об атаках на цифровые сервисы партии
 
Республика ТатарстанПолитикаСНГГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния