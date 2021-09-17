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В Северной Осетии более 30 процентов избирателей проголосовали на выборах
В Северной Осетии более 30 процентов избирателей проголосовали на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
В Северной Осетии более 30 процентов избирателей проголосовали на выборах
Более 30% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму РФ в Северной Осетии в первый день голосования, сообщила журналистам председатель избиркома региона... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:10
2021-09-17T22:10
2021-09-17T22:10
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ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Более 30% избирателей проголосовали на выборах в Госдуму РФ в Северной Осетии в первый день голосования, сообщила журналистам председатель избиркома региона Жанна Моргоева."Итак, подводим итоги первого дня голосования... На 20.00 32,5% наших избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов, более 168 тысяч граждан", - сказала Моргоева.В регионе наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений. Голосование продлится до 19 сентября.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Северной Осетии более 30 процентов избирателей проголосовали на выборах
В Северной Осетии более 30 процентов избирателей проголосовали в первый день выборов