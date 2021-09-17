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Выборы в Государственную думу
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Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35 процентов
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35 процентов - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35 процентов
Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21.00 в первый день голосования превысила 35%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:06
2021-09-17T22:06
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21.00 в первый день голосования превысила 35%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме."По состоянию на 21.00 мск пятницы проголосовали 189 679 человек или 35,21% избирателей", - сказал представитель избиркома.В пятницу в Кабардино-Балкарии открылись 355 избирательных участков. В регионе наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование продлится с 17 по 19 сентября.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
22:06 17.09.2021
 
Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35 процентов

Явка на выборах в Кабардино-Балкарии в первый день превысила 35 процентов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Голосование на избирательном участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21.00 в первый день голосования превысила 35%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме.
"По состоянию на 21.00 мск пятницы проголосовали 189 679 человек или 35,21% избирателей", - сказал представитель избиркома.
В пятницу в Кабардино-Балкарии открылись 355 избирательных участков. В регионе наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование продлится с 17 по 19 сентября.
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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