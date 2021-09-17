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Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35 процентов

Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

Явка на выборах в Кабардино-Балкарии превысила 35 процентов

Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21.00 в первый день голосования превысила 35%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:06

2021-09-17T22:06

2021-09-17T22:06

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НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 21.00 в первый день голосования превысила 35%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме."По состоянию на 21.00 мск пятницы проголосовали 189 679 человек или 35,21% избирателей", - сказал представитель избиркома.В пятницу в Кабардино-Балкарии открылись 355 избирательных участков. В регионе наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование продлится с 17 по 19 сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия