https://ria.ru/20210917/vybory-1750619500.html

Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58 процентов

Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58 процентов

В первый день явка на онлайн-голосование в Москве составила 58%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T21:32

2021-09-17T21:32

2021-09-17T21:44

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выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В первый день явка на онлайн-голосование в Москве составила 58%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году."В Москве закрылись избирательные участки, а вот проголосовать электронно можно будет и ночью. Продолжает свою работу и Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве: операторы видеоцентра следят за происходящим на участках, а электронные наблюдатели контролируют ход онлайн-голосования. В первый день явка на онлайн-голосование составила 58%", - говорится в сообщении.Отмечается, что группой разбора было подробно рассмотрено более 30 обращений наблюдателей. В результате были аннулированы несколько урн с бюллетенями. Всего было обработано 450 обращений, которые наблюдатели Корпуса направили в Штаб с помощью приложения "Мобильный наблюдатель".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, выборы в государственную думу, россия, политика