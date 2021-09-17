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Выборы в Государственную думу
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Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58 процентов
Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58 процентов - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58 процентов
В первый день явка на онлайн-голосование в Москве составила 58%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T21:32
2021-09-17T21:44
выборы в государственную думу
москва
выборы в государственную думу
россия
политика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В первый день явка на онлайн-голосование в Москве составила 58%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году."В Москве закрылись избирательные участки, а вот проголосовать электронно можно будет и ночью. Продолжает свою работу и Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве: операторы видеоцентра следят за происходящим на участках, а электронные наблюдатели контролируют ход онлайн-голосования. В первый день явка на онлайн-голосование составила 58%", - говорится в сообщении.Отмечается, что группой разбора было подробно рассмотрено более 30 обращений наблюдателей. В результате были аннулированы несколько урн с бюллетенями. Всего было обработано 450 обращений, которые наблюдатели Корпуса направили в Штаб с помощью приложения "Мобильный наблюдатель".
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москва, выборы в государственную думу, россия, политика
21:32 17.09.2021 (обновлено: 21:44 17.09.2021)
 
Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58 процентов

Общественный штаб: явка на онлайн-голосование по Москве составила 58 процентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в России
Досрочное голосование в России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В первый день явка на онлайн-голосование в Москве составила 58%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.
"В Москве закрылись избирательные участки, а вот проголосовать электронно можно будет и ночью. Продолжает свою работу и Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве: операторы видеоцентра следят за происходящим на участках, а электронные наблюдатели контролируют ход онлайн-голосования. В первый день явка на онлайн-голосование составила 58%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группой разбора было подробно рассмотрено более 30 обращений наблюдателей. В результате были аннулированы несколько урн с бюллетенями. Всего было обработано 450 обращений, которые наблюдатели Корпуса направили в Штаб с помощью приложения "Мобильный наблюдатель".
Досрочное голосование в России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 16:45Выборы в Государственную думу
Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве
 
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