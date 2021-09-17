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Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС
Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС - РИА Новости, 17.09.2021
Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС
Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров проголосовали на выборах с борта Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:20
2021-09-17T19:20
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
олег новицкий
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров проголосовали на выборах с борта Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос"."Космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ. Они отдали свои голоса в первый день голосования", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле - заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался электронным голосованием через портал mos.ru.
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политика, госдума рф, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, олег новицкий, выборы в государственную думу, олег кононенко, земля, россия, петр дубров
19:20 17.09.2021
 
Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС

"Роскосмос": космонавты Новицкий и Дубров проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС

© Пресс-служба Федерального космического агентства / Перейти в фотобанкСтыковочный отсек-модуль "Пирс" в открытом космосе
Стыковочный отсек-модуль Пирс в открытом космосе
© Пресс-служба Федерального космического агентства
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров проголосовали на выборах с борта Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос".
"Космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ. Они отдали свои голоса в первый день голосования", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле - заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался электронным голосованием через портал mos.ru.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовОлег НовицкийВыборы в Государственную думуОлег КононенкоЗемляРоссияПетр Дубров
 
 
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