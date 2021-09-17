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Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС
Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС - РИА Новости, 17.09.2021
Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС
Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров проголосовали на выборах с борта Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:20
2021-09-17T19:20
2021-09-17T19:20
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олег новицкий
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров проголосовали на выборах с борта Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос"."Космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ. Они отдали свои голоса в первый день голосования", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле - заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался электронным голосованием через портал mos.ru.
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Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС
"Роскосмос": космонавты Новицкий и Дубров проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС