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Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС

Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС - РИА Новости, 17.09.2021

Российские космонавты проголосовали на выборах в Госдуму с борта МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров проголосовали на выборах с борта Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:20

2021-09-17T19:20

2021-09-17T19:20

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международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

олег новицкий

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров проголосовали на выборах с борта Международной космической станции (МКС), сообщил "Роскосмос"."Космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ. Они отдали свои голоса в первый день голосования", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.Отмечается, что Дубров проголосовал через доверенное лицо на Земле - заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался электронным голосованием через портал mos.ru.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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