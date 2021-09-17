https://ria.ru/20210917/vybory-1750585043.html

В Мурманской области явка на выборах составила десять процентов

В Мурманской области явка на выборах составила десять процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Мурманской области явка на выборах составила десять процентов

В Мурманской области 10% избирателей проголосовали на выборах в первый день, не учитывая данные онлайн голосования, сообщил журналистам председатель областной... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:49

2021-09-17T17:49

2021-09-17T17:49

выборы в государственную думу

политика

мурманская область

москва

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512190_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_fe073607f1b5e3fe885f6a7f1d6f21c4.jpg

МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. В Мурманской области 10% избирателей проголосовали на выборах в первый день, не учитывая данные онлайн голосования, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов."Явка по выборам в Госдуму в Мурманской области на 15 часов составила 10%, по России, в среднем, 9,16%, так что идем чуть выше. Самая высокая явка - в ЗАТО Видяево - больше 28%, пока самая низкая явка в Мурманске - 5,5%. Это традиционно, большие агломерации дольше раскачиваются", - сказал Богомолов.По его мнению, дистанционное голосование серьезно повлияет на явку, потому что "на ДЭГ больше вероятности, что человек проголосует". Что касается данных дистанционного голосования в Мурманской области, число проголосовавших на 17.00 превысило 62%, следует из данных портала ДЭГ.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также ещё в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Мурманской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а в Мурманске проходят ещё и довыборы в городской совет.

https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750564220.html

https://ria.ru/20210917/pamfilova-1750576088.html

мурманская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мурманская область, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия