Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750585043.html
В Мурманской области явка на выборах составила десять процентов
В Мурманской области явка на выборах составила десять процентов - РИА Новости, 17.09.2021
В Мурманской области явка на выборах составила десять процентов
В Мурманской области 10% избирателей проголосовали на выборах в первый день, не учитывая данные онлайн голосования, сообщил журналистам председатель областной... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:49
2021-09-17T17:49
выборы в государственную думу
политика
мурманская область
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512190_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_fe073607f1b5e3fe885f6a7f1d6f21c4.jpg
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. В Мурманской области 10% избирателей проголосовали на выборах в первый день, не учитывая данные онлайн голосования, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов."Явка по выборам в Госдуму в Мурманской области на 15 часов составила 10%, по России, в среднем, 9,16%, так что идем чуть выше. Самая высокая явка - в ЗАТО Видяево - больше 28%, пока самая низкая явка в Мурманске - 5,5%. Это традиционно, большие агломерации дольше раскачиваются", - сказал Богомолов.По его мнению, дистанционное голосование серьезно повлияет на явку, потому что "на ДЭГ больше вероятности, что человек проголосует". Что касается данных дистанционного голосования в Мурманской области, число проголосовавших на 17.00 превысило 62%, следует из данных портала ДЭГ.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также ещё в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Мурманской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а в Мурманске проходят ещё и довыборы в городской совет.
https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750564220.html
https://ria.ru/20210917/pamfilova-1750576088.html
мурманская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512190_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_320c8d78e73e25b116c6791111919f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, мурманская область, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
17:49 17.09.2021
 
В Мурманской области явка на выборах составила десять процентов

В Мурманской области к 15:00 явка на выборах в Госдуму составила десять процентов

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде
Девушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. В Мурманской области 10% избирателей проголосовали на выборах в первый день, не учитывая данные онлайн голосования, сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов.
"Явка по выборам в Госдуму в Мурманской области на 15 часов составила 10%, по России, в среднем, 9,16%, так что идем чуть выше. Самая высокая явка - в ЗАТО Видяево - больше 28%, пока самая низкая явка в Мурманске - 5,5%. Это традиционно, большие агломерации дольше раскачиваются", - сказал Богомолов.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 16:22Выборы в Государственную думу
Будущее за электронным голосованием, считает глава СПЧ
По его мнению, дистанционное голосование серьезно повлияет на явку, потому что "на ДЭГ больше вероятности, что человек проголосует". Что касается данных дистанционного голосования в Мурманской области, число проголосовавших на 17.00 превысило 62%, следует из данных портала ДЭГ.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также ещё в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
На территории Мурманской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а в Мурманске проходят ещё и довыборы в городской совет.
Люди голосуют на избирательном участке №120 на выборах в Госдуму в Чите - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 17:13Выборы в Государственную думу
Памфилова призвала не нарушать санитарную дистанцию на участках
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМурманская областьМоскваГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния