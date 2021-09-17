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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750581946.html
Французский политолог заявил о прозрачности выборов в Ростовской области
Французский политолог заявил о прозрачности выборов в Ростовской области - РИА Новости, 17.09.2021
Французский политолог заявил о прозрачности выборов в Ростовской области
Выборы в Госдуму в первый день голосования в Ростовской области проходят прозрачно и справедливо, заявил журналистам французский политолог, председатель... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:36
2021-09-17T20:19
выборы в государственную думу
политика
ростов-на-дону
ростовская область
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму в первый день голосования в Ростовской области проходят прозрачно и справедливо, заявил журналистам французский политолог, председатель "Коллектива Франция-Россия" Андре Шанклю.Делегация иностранных общественных экспертов в составе Шанклю, а также председателя Союза журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Даниела Симича, главного специалиста по вопросам информации министерства информации, коммуникации и технологии Кении Алекса Нджугуна и бывшего мэра австрийского Линца Детлефа Виммера прибыла в Ростовскую область в пятницу. Они посещают избирательные участки региона и следят за ходом голосования."Я рад заявить, что выборы проходят справедливо и прозрачно. Спасибо за приглашение", - сказал Шанклю. Он добавил, что уже присутствовал на выборах в России в 2017 году. "Если мы замечаем какое-либо нарушение, мы сразу информируем главу избирательного участка", - отметил эксперт.По его словам, в Ростовской области они пробудут все три дня голосования и намерены посетить избирательные участки не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах региона.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе работают свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей – 3 182 628 человек.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750564088.html
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политика, ростов-на-дону, ростовская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
17:36 17.09.2021 (обновлено: 20:19 17.09.2021)
 
Французский политолог заявил о прозрачности выборов в Ростовской области

Французский политолог Шанклю: в Ростовской области выборы проходят прозрачно и справедливо

© АГН "Москва" / Александр АвиловУчасток для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© АГН "Москва" / Александр Авилов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму в первый день голосования в Ростовской области проходят прозрачно и справедливо, заявил журналистам французский политолог, председатель "Коллектива Франция-Россия" Андре Шанклю.
Делегация иностранных общественных экспертов в составе Шанклю, а также председателя Союза журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Даниела Симича, главного специалиста по вопросам информации министерства информации, коммуникации и технологии Кении Алекса Нджугуна и бывшего мэра австрийского Линца Детлефа Виммера прибыла в Ростовскую область в пятницу. Они посещают избирательные участки региона и следят за ходом голосования.
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"Я рад заявить, что выборы проходят справедливо и прозрачно. Спасибо за приглашение", - сказал Шанклю. Он добавил, что уже присутствовал на выборах в России в 2017 году. "Если мы замечаем какое-либо нарушение, мы сразу информируем главу избирательного участка", - отметил эксперт.
По его словам, в Ростовской области они пробудут все три дня голосования и намерены посетить избирательные участки не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах региона.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе работают свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей – 3 182 628 человек.
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