https://ria.ru/20210917/vybory-1750581946.html

Французский политолог заявил о прозрачности выборов в Ростовской области

Французский политолог заявил о прозрачности выборов в Ростовской области - РИА Новости, 17.09.2021

Французский политолог заявил о прозрачности выборов в Ростовской области

Выборы в Госдуму в первый день голосования в Ростовской области проходят прозрачно и справедливо, заявил журналистам французский политолог, председатель... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:36

2021-09-17T17:36

2021-09-17T20:19

выборы в государственную думу

политика

ростов-на-дону

ростовская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму в первый день голосования в Ростовской области проходят прозрачно и справедливо, заявил журналистам французский политолог, председатель "Коллектива Франция-Россия" Андре Шанклю.Делегация иностранных общественных экспертов в составе Шанклю, а также председателя Союза журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Даниела Симича, главного специалиста по вопросам информации министерства информации, коммуникации и технологии Кении Алекса Нджугуна и бывшего мэра австрийского Линца Детлефа Виммера прибыла в Ростовскую область в пятницу. Они посещают избирательные участки региона и следят за ходом голосования."Я рад заявить, что выборы проходят справедливо и прозрачно. Спасибо за приглашение", - сказал Шанклю. Он добавил, что уже присутствовал на выборах в России в 2017 году. "Если мы замечаем какое-либо нарушение, мы сразу информируем главу избирательного участка", - отметил эксперт.По его словам, в Ростовской области они пробудут все три дня голосования и намерены посетить избирательные участки не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах региона.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе работают свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей – 3 182 628 человек.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750564088.html

https://ria.ru/20210917/ataki-1750576673.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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политика, ростов-на-дону, ростовская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия