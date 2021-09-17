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Мосгоризбирком не нашел нарушений на участке, где якобы был вброс
Мосгоризбирком не нашел нарушений на участке, где якобы был вброс - РИА Новости, 17.09.2021
Мосгоризбирком не нашел нарушений на участке, где якобы был вброс
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) не нашла нарушений на избирательном участке 499, где якобы был вброс: на видео зафиксирован процесс... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:29
2021-09-17T17:29
2021-09-17T17:29
выборы в государственную думу
мосгоризбирком
лидия михеева
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) не нашла нарушений на избирательном участке 499, где якобы был вброс: на видео зафиксирован процесс тестирования Комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Ранее в соцсетях появилась информация, что ещё до открытия УИК 499 мужчина якобы начал вбрасывать бюллетени в урну."МГИК проверила информацию. Установлено, что на видео представлена процедура тестирования КОИБ, которая в том числе предусматривает загрузку в аппарат тестовых бюллетеней. После тестирования эти бюллетени были извлечены, а пустые накопители предъявлены наблюдателям и членам УИК, находящимся на участке, и опечатаны", - говорится в сообщении.Отмечается, что нарушения избирательного законодательства отсутствуют.Днем в пятницу секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева говорила, что ОП пока не выявила значимых нарушений на участках для голосования, по ее словам, поступило более 40 сообщений о возможных нарушениях, по 11 информация пока не подтвердилась, по остальным случаям ведется работа.
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мосгоризбирком, лидия михеева, россия
Мосгоризбирком не нашел нарушений на участке, где якобы был вброс
Мосгоризбирком не нашел нарушений на избирательном участке 499, где якобы был вброс