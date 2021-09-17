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Глава Ингушетии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Ингушетии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Ингушетии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в пятницу принял участие в выборах депутатов Госдумы и народного собрания республики, проголосовав на участке в городе... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:07

2021-09-17T16:07

2021-09-17T16:07

выборы в государственную думу

политика

республика ингушетия

госдума рф

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в пятницу принял участие в выборах депутатов Госдумы и народного собрания республики, проголосовав на участке в городе Сунжа, сообщает пресс-служба руководителя региона."Глава Ингушетии с утра посетил избирательные участки в отдаленных населенных пунктах, а во второй половине дня поехал в родной город Сунжу, чтобы отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы и народного собрания республики", - говорится в сообщении."Голосую за будущее Ингушетии и нашей большой Родины – России", - сказал Калиматов, опуская бюллетени в урну.В пятницу в Ингушетии открылись 137 избирательных участков. В регионе наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Голосование продлится с 17 по 19 сентября.

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика ингушетия, госдума рф, махмуд-али калиматов