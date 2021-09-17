https://ria.ru/20210917/vybory-1750557382.html

В США выделили деньги на дискредитацию выборов в России, заявили в Госдуме

В США выделили деньги на дискредитацию выборов в России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.09.2021

В США выделили деньги на дискредитацию выборов в России, заявили в Госдуме

Американские неправительственные организации выделили движению "Голос"* дополнительные средства для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:02

2021-09-17T16:02

2021-09-17T16:27

выборы в государственную думу

политика

сша

"голос"

россия

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Американские неправительственные организации выделили движению "Голос"* дополнительные средства для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в России, заявил в пятницу журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению "Голос"* дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации", - сказал Пискарев журналистам."То есть, сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов", - добавил он.По словам Пискарева, будут запускаться фейки о якобы многочисленных всякого рода нарушениях, фальсификациях протоколов, каруселях, чтобы "любым способом очернить и подвергнуть сомнению итоги волеизъявления граждан". Как отметил Пискарев, этого нельзя допустить.Он, в частности, напомнил, что в России 96% участков обеспечены системой видеонаблюдения онлайн, по инициативе ЦИК созданы общественные центры видеонаблюдения, и, таким образом, в любой момент можно проверить информацию о нарушениях с помощью средств объективного контроля.Глава думской комиссии сообщил также, что "есть необходимость продолжить, даже активизировать работу по совершенствованию законодательства о защите суверенитета" России. "Чем сильнее на нас будет оказываться давление, тем жестче будет наша реакция. Мне кажется, это должны все понять", - заявил депутат.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210916/piskarev-1750348839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, "голос", россия, госдума рф, василий пискарев