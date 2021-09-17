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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750557382.html
В США выделили деньги на дискредитацию выборов в России, заявили в Госдуме
В США выделили деньги на дискредитацию выборов в России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.09.2021
В США выделили деньги на дискредитацию выборов в России, заявили в Госдуме
Американские неправительственные организации выделили движению "Голос"* дополнительные средства для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:02
2021-09-17T16:27
выборы в государственную думу
политика
сша
"голос"
россия
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Американские неправительственные организации выделили движению "Голос"* дополнительные средства для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в России, заявил в пятницу журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению "Голос"* дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации", - сказал Пискарев журналистам."То есть, сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов", - добавил он.По словам Пискарева, будут запускаться фейки о якобы многочисленных всякого рода нарушениях, фальсификациях протоколов, каруселях, чтобы "любым способом очернить и подвергнуть сомнению итоги волеизъявления граждан". Как отметил Пискарев, этого нельзя допустить.Он, в частности, напомнил, что в России 96% участков обеспечены системой видеонаблюдения онлайн, по инициативе ЦИК созданы общественные центры видеонаблюдения, и, таким образом, в любой момент можно проверить информацию о нарушениях с помощью средств объективного контроля.Глава думской комиссии сообщил также, что "есть необходимость продолжить, даже активизировать работу по совершенствованию законодательства о защите суверенитета" России. "Чем сильнее на нас будет оказываться давление, тем жестче будет наша реакция. Мне кажется, это должны все понять", - заявил депутат.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.* Организация, выполняющая функции иноагента
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политика, сша, "голос", россия, госдума рф, василий пискарев
16:02 17.09.2021 (обновлено: 16:27 17.09.2021)
 
В США выделили деньги на дискредитацию выборов в России, заявили в Госдуме

Депутат Пискарев: иноагенту "Голос"* выделили деньги на дискредитацию выборов в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНа избирательном участке в Москве
На избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Американские неправительственные организации выделили движению "Голос"* дополнительные средства для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в России, заявил в пятницу журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Я предполагаю, конечно, что атаки на нашу избирательную систему и выборы продолжатся. Во-первых, мы располагаем информацией, которая поступила к нам в комиссию, и мы ее передали в Центризбирком, о том, что связанные с Госдепартаментом США американские НПО выделили иноагенту, движению "Голос"* дополнительные средства именно для проведения спецоперации по дискредитации результатов выборов в Российской Федерации", - сказал Пискарев журналистам.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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"То есть, сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов", - добавил он.
По словам Пискарева, будут запускаться фейки о якобы многочисленных всякого рода нарушениях, фальсификациях протоколов, каруселях, чтобы "любым способом очернить и подвергнуть сомнению итоги волеизъявления граждан". Как отметил Пискарев, этого нельзя допустить.
Он, в частности, напомнил, что в России 96% участков обеспечены системой видеонаблюдения онлайн, по инициативе ЦИК созданы общественные центры видеонаблюдения, и, таким образом, в любой момент можно проверить информацию о нарушениях с помощью средств объективного контроля.
Глава думской комиссии сообщил также, что "есть необходимость продолжить, даже активизировать работу по совершенствованию законодательства о защите суверенитета" России. "Чем сильнее на нас будет оказываться давление, тем жестче будет наша реакция. Мне кажется, это должны все понять", - заявил депутат.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
* Организация, выполняющая функции иноагента
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаСША"Голос"РоссияГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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