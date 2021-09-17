https://ria.ru/20210917/vybory-1750551200.html

В ОДКБ оценили опыт России в организации электронного голосования

В ОДКБ оценили опыт России в организации электронного голосования - РИА Новости, 17.09.2021

В ОДКБ оценили опыт России в организации электронного голосования

Опыт России в организации электронного голосования на выборах в Госдуму достоин того, чтобы применять его в других странах, заявил координатор группы... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:39

2021-09-17T15:39

2021-09-17T15:39

выборы в государственную думу

технологии

москва

одкб

госдума рф

экспоцентр

элла памфилова

telegram (приложение)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Опыт России в организации электронного голосования на выборах в Госдуму достоин того, чтобы применять его в других странах, заявил координатор группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов."Мы видим, что в России идет динамическое развитие, в том числе в развитии цифровых технологий. Это достойно того, чтоб изучать данный пример и применять в наших странах", - сказал Кожахметов в ходе мониторинга выборной ситуации в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, развернутом на площадке Экспоцентра.Ранее на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой Кожахметов заявил, что в Парламентской ассамблее ОДКБ ожидают честных и прозрачных выборов в Госдуму. "За рубежом развернуты участки - 348 участков в 144 странах. ЦИК проводит ежегодно совершенствование законодательства о выборах, вводятся новые прогрессивные формы, дающие возможность гражданам дистанционно осуществлять свое право выбора, регистрироваться. В настоящее время в семи регионах этот эксперимент идет, и уже более 2 миллионов граждан - 2 миллиона 650 тысяч граждан – воспользовались этой возможностью и зарегистрировались в электронной системе и имеют возможность проголосовать дистанционно с 17 по 19 сентября", - сказал Кожахметов, слова которого привел канал ПА ОДКБ в Telegram.По словам наблюдателя от ПА ОДКБ, "информационные системы очень надежные, не дают возможность какого-либо вмешательства извне". При этом, по его словам, ЦИК проводит большую работу, чтобы предотвратить факты незаконной деятельности, когда граждане могут проголосовать дважды.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что с помощью дистанционного электронного голосования проголосовали в шести регионах (не считая Москвы) уже в среднем 35-50% избирателей, записавшихся на него. В российской столице на онлайн-голосование записались около 2 миллионов избирателей, в остальных шести регионах - около 600 тысяч наблюдателей, пояснила она.

https://ria.ru/20210917/yavka-1750545637.html

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технологии, москва, одкб, госдума рф, экспоцентр, элла памфилова, telegram (приложение), россия