В ОДКБ оценили опыт России в организации электронного голосования
В Парламентской ассамблеи ОДКБ оценили опыт России в организации электронного голосования
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Опыт России в организации электронного голосования на выборах в Госдуму достоин того, чтобы применять его в других странах, заявил координатор группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.
"Мы видим, что в России идет динамическое развитие, в том числе в развитии цифровых технологий. Это достойно того, чтоб изучать данный пример и применять в наших странах", - сказал Кожахметов в ходе мониторинга выборной ситуации в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, развернутом на площадке Экспоцентра.
Ранее на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой Кожахметов заявил, что в Парламентской ассамблее ОДКБ ожидают честных и прозрачных выборов в Госдуму. "За рубежом развернуты участки - 348 участков в 144 странах. ЦИК проводит ежегодно совершенствование законодательства о выборах, вводятся новые прогрессивные формы, дающие возможность гражданам дистанционно осуществлять свое право выбора, регистрироваться. В настоящее время в семи регионах этот эксперимент идет, и уже более 2 миллионов граждан - 2 миллиона 650 тысяч граждан – воспользовались этой возможностью и зарегистрировались в электронной системе и имеют возможность проголосовать дистанционно с 17 по 19 сентября", - сказал Кожахметов, слова которого привел канал ПА ОДКБ в Telegram.
По словам наблюдателя от ПА ОДКБ, "информационные системы очень надежные, не дают возможность какого-либо вмешательства извне". При этом, по его словам, ЦИК проводит большую работу, чтобы предотвратить факты незаконной деятельности, когда граждане могут проголосовать дважды.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что с помощью дистанционного электронного голосования проголосовали в шести регионах (не считая Москвы) уже в среднем 35-50% избирателей, записавшихся на него. В российской столице на онлайн-голосование записались около 2 миллионов избирателей, в остальных шести регионах - около 600 тысяч наблюдателей, пояснила она.