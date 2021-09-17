https://ria.ru/20210917/vybory-1750549012.html

Губернатор Курской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Курской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Курской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Курской области Роман Старовойт принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы и регионального... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:34

2021-09-17T15:34

2021-09-17T15:34

выборы в государственную думу

политика

курская область

госдума рф

роман старовойт

россия

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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы и регионального парламента, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в ряде регионов РФ, в том числе в Курской области.В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 55 581 человек."Я выбрал такой формат, потому что это удобно, безопасно. Проголосовать можно из любой точки мира. И в прошлом году эта форма голосования уже проявила себя, ей активно пользовались куряне, в 2020-м мы были пилотным регионом по дистанционному электронному голосованию", - сказал Старовойт, слова которого приводит его пресс-служба.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, курская область, госдума рф, роман старовойт, россия