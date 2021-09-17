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Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму

Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму

Директор Службы внешней разведки РФ, бывший председатель Государственной думы Сергей Нарышкин проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму восьмого созыва в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:02

2021-09-17T15:02

2021-09-17T15:02

выборы в государственную думу

политика

кашин

сергей нарышкин

госдума рф

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КАШИН (Тверская область), 17 сен - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, бывший председатель Государственной думы Сергей Нарышкин проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму восьмого созыва в городе Кашине Тверской области, передает корреспондент РИА Новости.Голосование прошло на участке в Кашинской центральной библиотеке.Перед этим Нарышкин принял участие в торжественной церемонии открытия в Кашине улицы имени уроженца этих мест, прославленного начальника советской внешней разведки 1930-х годов Артура Артузова.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

кашин

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2021

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политика, кашин, сергей нарышкин, госдума рф