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Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму
Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму
Директор Службы внешней разведки РФ, бывший председатель Государственной думы Сергей Нарышкин проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму восьмого созыва в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:02
2021-09-17T15:02
2021-09-17T15:02
выборы в государственную думу
политика
кашин
сергей нарышкин
госдума рф
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КАШИН (Тверская область), 17 сен - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, бывший председатель Государственной думы Сергей Нарышкин проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму восьмого созыва в городе Кашине Тверской области, передает корреспондент РИА Новости.Голосование прошло на участке в Кашинской центральной библиотеке.Перед этим Нарышкин принял участие в торжественной церемонии открытия в Кашине улицы имени уроженца этих мест, прославленного начальника советской внешней разведки 1930-х годов Артура Артузова.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
кашин
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политика, кашин, сергей нарышкин, госдума рф
Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму
Глава СВР Нарышкин проголосовал на выборах в Госдуму