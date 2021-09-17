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Суд арестовал первого фигуранта дела о призывах к беспорядкам на выборах
Суд арестовал первого фигуранта дела о призывах к беспорядкам на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Суд арестовал первого фигуранта дела о призывах к беспорядкам на выборах
Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Чебанова по делу о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:59
2021-09-17T14:59
2021-09-17T16:31
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Дмитрия Чебанова по делу о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.Обвиняемый останется под стражей до 15 ноября. Об избрании такой меры пресечения ходатайствовал СК.Сегодня суд рассмотрит аналогичные постановления против еще четырех фигурантов дела.Установлено, что Чебанов и еще около десяти человек из семи разных регионов создали сеть Telegram-каналов, где размещали публикации с призывом "к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц" в дни единого голосования с 17 по 20 сентября.Им предъявили обвинения по части 1.1 статьи 212 УК России ("Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, более мягкие санкции предусматривают штраф от 300 до 700 тысяч рублей или принудительные работы на срок от двух до пяти лет.
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РИА Новости
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происшествия, москва, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия
14:59 17.09.2021 (обновлено: 16:31 17.09.2021)
Суд арестовал первого фигуранта дела о призывах к беспорядкам на выборах
Суд в Москве арестовал первого фигуранта дела о призывах к беспорядкам в России на выборах