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Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму

Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах депутатов российской Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:57

2021-09-17T14:57

2021-09-17T14:59

выборы в государственную думу

политика

южная осетия

госдума рф

анатолий бибилов

россия

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ЦХИНВАЛ, 17 сен - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах депутатов российской Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее сообщалось, что в Южной Осетии откроют 10 избирательных участков на выборах в Государственную думу."Президент проголосовал на выборах в Госдуму России на избирательном участке в российском посольстве в Цхинвале", - сказал представитель пресс-службы.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

южная осетия

россия

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политика, южная осетия, госдума рф, анатолий бибилов, россия