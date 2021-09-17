Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750541237.html
Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму
Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах депутатов российской Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:57
2021-09-17T14:59
выборы в государственную думу
политика
южная осетия
госдума рф
анатолий бибилов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155724/97/1557249745_0:152:2308:1450_1920x0_80_0_0_53390887a7f45159482d08fb59e6e35f.jpg
ЦХИНВАЛ, 17 сен - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах депутатов российской Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее сообщалось, что в Южной Осетии откроют 10 избирательных участков на выборах в Государственную думу."Президент проголосовал на выборах в Госдуму России на избирательном участке в российском посольстве в Цхинвале", - сказал представитель пресс-службы.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155724/97/1557249745_88:0:2221:1600_1920x0_80_0_0_fa6a5d64dcecc4e1c873f604c61562d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, южная осетия, госдума рф, анатолий бибилов, россия
14:57 17.09.2021 (обновлено: 14:59 17.09.2021)
 
Президент Южной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 17 сен - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал на выборах депутатов российской Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии откроют 10 избирательных участков на выборах в Государственную думу.
"Президент проголосовал на выборах в Госдуму России на избирательном участке в российском посольстве в Цхинвале", - сказал представитель пресс-службы.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЮжная ОсетияГосдума РФАнатолий БибиловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния