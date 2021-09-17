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Глава Калмыкии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Калмыкии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Калмыкии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Калмыкии Бату Хасиков в первый день проголосовал на выборах депутатов Госдумы в своем родном городе Лагань, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:48
2021-09-17T14:48
2021-09-17T14:48
выборы в государственную думу
политика
республика калмыкия
госдума рф
бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков в первый день проголосовал на выборах депутатов Госдумы в своем родном городе Лагань, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики."Сегодня я сделал свой выбор. Прошу и вас сделать свой. Будем едины в мысли, что Калмыкия достойна успеха", - написал Хасиков в своем аккаунте в Instagram.Как сообщили РИА Новости в его пресс-службе, глава республики проголосовал на участке в своем родном городе Лагань.По информации избирательной комиссии Калмыкии, в регионе 235 избирательных участков, в списке избирателей - 201 тысяча человек.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, республика калмыкия, госдума рф, бату хасиков
Глава Калмыкии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал на выборах депутатов Госдумы