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Глава Калмыкии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Калмыкии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Калмыкии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Калмыкии Бату Хасиков в первый день проголосовал на выборах депутатов Госдумы в своем родном городе Лагань, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:48

2021-09-17T14:48

2021-09-17T14:48

выборы в государственную думу

политика

республика калмыкия

госдума рф

бату хасиков

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ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков в первый день проголосовал на выборах депутатов Госдумы в своем родном городе Лагань, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики."Сегодня я сделал свой выбор. Прошу и вас сделать свой. Будем едины в мысли, что Калмыкия достойна успеха", - написал Хасиков в своем аккаунте в Instagram.Как сообщили РИА Новости в его пресс-службе, глава республики проголосовал на участке в своем родном городе Лагань.По информации избирательной комиссии Калмыкии, в регионе 235 избирательных участков, в списке избирателей - 201 тысяча человек.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

республика калмыкия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика калмыкия, госдума рф, бату хасиков